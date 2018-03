Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 3 propune cota unitara de impozitare a cladirilor . Robert Negoița spune ca este in neregula faptul ca cetatenii sunt taxati diferit. „Mi se pare in neregula ca unii cetateni sa fie taxati intr-un fel si altii sa fie tratati in alt fel. Noi am convenit impreuna cu colegii nostri…

- "Mi se pare in neregula ca unii cetateni sa fie taxati intr-un fel si altii sa fie tratati in alt fel. Noi am convenit impreuna cu colegii nostri de la Asociatia Municipiilor sa sustinem o taxare unitara, pe care noi am vazut-o pe medie. Domnule, e intre 0,1 si 0,2, noi am sustine, ar fi de bun simt…

- Deputatul PNL Florin Roman precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca in noul proiect al Codului finantelor publice locale, exista propunerea ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice la cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Intr-o…

- Cu ocazia Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, care este marcata in fiecare an la data de 15 martie, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati propune crearea unei piete on-line echitabile si sigure. CJPC Galati mentioneaza intr-un comunicat, ca in editia din 2017 a…

- De mai bine de 5 ani, autoritatile fac demersuri pentru ca un nou pod peste Dunare sa fie construit la Calarasi. Primarul Calarasiului, Daniel Stefan Dragulin, care a participat recent la o discutie cu reprezentanti ai Bancii Mondiale in cadrul Asociatiei Municipiilor din Romania, a cerut gasirea unor…

- Sorin Raducanu e candidatul cu cea mai mare cota, nici el insuși n-ar paria ca poate deveni președinte al FRF. Și totuși candideaza. Dintr-o casa de pariuri, el propune desființarea fotbalului profesionist din Romania, "o minciuna care toaca bani publici". "Gata, baieți? Ați ajuns? Cobor acum". ...

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. Primarul Sectorului 5,…

- Congresul PSD din data de 10 martie va fi o batalie cum nu am mai avut de mult pe scena politica din Romania. In ciuda faptului ca s-a negociat intens pentru a se merge cu un singur candidat pe regiune, acest lucru a fost imposibil, iar in Congresul de sambata se va intra intr-o batalie care se anunța…

- Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, propune organizarea unui referendum in urma caruia sa se stabileasca daca Romania trebuie sa fie republica parlamentara sau prezidențiala. Alexandru Baișanu a fost intrebat in cadrul unei emisiuni a unui post național de televiziune daca in momentul…

- Președintele Igor Dodon propune modificarea legislației penale cu scopul de a trage la raspundere persoanele care atenteaza la „statalitatea Republicii Moldova", in contextul in care peste 100 de primarii din țara au semnat declarații de unire cu Romania. Declarațiile au fost facute dupa ședința Consiliului…

- Recent, primarul Pitestiului, Cornel Ionica, a facut parte dintr-o delegatie oficiala a Asociatiei Municipiilor din Romania care s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. Primarul Pitestiului a ridicat cu aceasta ocazie trei ...

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- Traim un moment in carerolul femeii in societate și familie este in continua transformare. Asistam la o tranziție de la femeia care trebuie sa-și dedice timpul familiei, la femeia care alege sa fie alaturi de cei dragi. Daca pana acum momentele de respiro veneau dupa milioane de alte momente…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Un raport intocmit de inspectorii Curții de Conturi arata ca edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a achitat ilegal 4,244 de milioane de lei, adica un milion de euro pentru flori și salubrizare....

- Primarul Sectorului 3 din Capitala , Robert Negoița, s-a prezentat, joi dimineața, la sediul ICCJ unde a fost chemat sa raspunda ca martor mai multor intrebari in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, pentru fapte de corupție privind angajarea pretins nelegala a unor membre de partid la DGASPC…

- Depașirea pe linie continua ar putea sa nu mai fie sancționata in Romania, in anumite conditii. In prezent, depasirea neregulementara este sanctionata cu suspendarea carnetului de conducere pentru 30 de zile si 9 puncte de amenda.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO, la Palatul Victoria: Premierul…

- Cea de-a doua ediție a competiției de programare pentru fete - Technovation este în plina desfașurare, iar fetele cu vârste cuprinse între 10- 18 ani se pot înscrie pâna pe data de 7 Martie! Programul Technovation Challenge este adus în România…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta a afectat puternic bugetele primariilor. Este vorba de sute de milioane de euro in cazul celor peste 40 de primarii care fac parte din Asociatia Municipiilor din Romania. Primarii i-au cerut soluţii ministrului Finanţelor, care le-a promis…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont…

- Vasile Dîncu, fostul ministru al Dezvoltarii și vicepremier în guvernul Cioloș, propune ca românii sa devina sponsorii oficiali ai Simonei Halep, ramasa fara contractul cu Adidas. ”De cateva saptamani ne tânguim ca Simona nu a primit 2…

- Robert Negoița, președintele Asocieției Municipiilor din Romania, a semnat, la Bruxelles, Alianța pentru Coeziune. Semnarea a avut loc in prezența președintelui Comitetului European al Regiunilor, care a vorbit inca din toamna anului trecut, in cadrul vizitei oficiale efectuate in Romania,…

- Primaria Sectorului 1 anunta ca va angaja un administrator public (“city manager”), iar primul criteriu este ca acesta sa nu fi fost membru de partid. Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public (‘city manager’) din istoria instituției. In ședința Consiliului local din 31…

- Daniel Tudorache a exemplificat timpul necesar pentru construirea unui patinoar. Pentru o primarie de sector, realizarea unei astfel de construcții ar dura aproximativ doi ani, in timp ce Ion Țiriac a reușit sa construiasca un patinoar in Otopeni, in doar 70 de zile. "Ca sa asfaltezi o strada…

- Depozitul de siguranța Arhivatorul, de la Luncani, a aniversat 2 ani de activitate, alaturi de angajați, colaboratori și reprezentanții mass media locala, in ambianța placuta a restaurantului ”La Stejarii” de la Urca, ocazie cu care managerul Florinel Cuc a anunțat public etapele planului ambițios prin…

- Mihai Fifor, ministrul propus al Apararii, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Forțelor Navale cu un submarin produs intr-un șantier romanesc.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Structura Guvernului Dancila va ramane aceeași cu a guvernelor precedente. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca nu e timp de schimbari de structura, ci mai degraba trebuie analizat miniștrii care au fost ineficienți. ”O treime din Guvern se va reimprospata” a declarat Gabriela…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…

- O rochie unicat, prezentata in premiera in Romania si decorata cu cristale Swarovsky, poate fi vazuta de viitoarele mirese la targul 'Nunta la Palat', care are loc in acest weekend in Palatul Banffy din Cluj-Napoca. Rochia este creatia unui designer libanez si costa 4.000 de euro,…

- In ultimii 20 de ani, ca efect al Legii 112/1995, 5667 de locuințe din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca au fost vandute catre chiriașii acestora, la o valoarea totala de 18.149.610,75 lei, respectiv un preț mediu de 3202 lei/apartament, fara a ajusta inflația și creșterea pieței, conform datelor…

- Sezonul rece nu reprezinta unul de repaus pentru Goscom SA Vaslui, așa cum s-ar crede, in ceea ce privește parcurile din oraș pentru care municipalitatea a obținut, la sfarșitul anului trecut, marele premiu la gala Asociației Municipiilor din Romania. Dimpotriva, zeci de angajați ai societații sunt…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, asa cum gresit s-a interpretat in presa din Romania, mentioneaza Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, intr-o postare pe blogul de opinii al bancii centrale.

- „30 Decembrie este Ziua Republicii. Romania este republica! Romania nu sarbatoreste, asa cum ar fi firesc, ziua sa. O fi o dovada a dispretului cultivat sistematic fata de bunul public (res publica)?! Atunci, dragi cetateni ai republicii, cum sa construim binele public?!", scrie Gabriela Cretu pe Facebook.…

- Abia intors de la intalnirea Asociației Municipiilor din Romania, primarul Lucian Micu a declarat ca toți primarii prezenți au fost extrem de dezamagiți pentru ca amendamentul propus de AMR referitor la finanțarea administrației publice locale nu a fost aprobat de plenul Parlamentului. Amendamentul…

- Primarul Municipiului Botoșani, Catalin Flutur, se alatura Asociației Municipiilor din Romania al carui Comitet Director, intrunit ieri in ședința și-a manifestat ingrijorarea cu privire la recentele hotarari luate in plenul Parlamentului prin votul dat la Legea Bugetului de stat pentru anul 2018.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a gasit soluția pentru a rezolva aglomerația din închisorile din România: el propune închisoarea la domiciliu pentru toți cei condamnați la maxim 3 ani de închisoare.

- AMR (Asociația Municipiilor din Romania) solicita Guvernului Romaniei menținerea promisiunii conform careia, ca urmare a modificarilor fiscale ce vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2018, bugetele autoritaților locale nu vor fi diminuate, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO de Comitetul…