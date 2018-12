Primarul Sectorului 1 este de acord sa mute Gara de Nord spre periferie. CFR ar castiga bani pentru investitii

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a declarat ca este in favoarea mutarii Garii de Nord la periferia Bucurestiului, prin aceasta miscare fiind posibila eliberarea unei mari suprafete vasta de teren, ocupata in prezent de sine.

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a vorbit, in cadrul unui interviu la DC News despre planul de mutare a Garii de Nord si avantajele pe care le-ar aduce acest proiect.Daniel Tudorache readuce in discutie un proiect despre care s-a discutat si cu ceva ani in urma, si anume…

- Daniel Tudorache readuce in discutie un proiect despre care s-a discutat si cu ceva ani in urma, si anume mutarea Garii de Nord din Bucuresti. Planul ar consta in mutarea statiei inspre Basarab sau chiar mai spre marginea Capitalei, lucru care ar duce la eliberarea unei suprafete foarte mari de teren…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, a anunțat ca George Copos va sprijini financiar echipa Rapid București în momentul în care giuleștenii vor ajunge în Liga 1, potrivit realitateasportiva.net.

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a intervenit in scandalul legat de reorganizarea administrativa a Bucurestiului si sustine ca declaratiile Gabrielei Firea se concentreaza pe o „tema falsa”. Mai mult, Mutu recunoaste intalnirea dintre Liviu Dragnea si primarii de sector si precizeaza ca cinci din…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, principal favorit pentru a o inlocui pe Gabriela Firea la conducerea PSD București, intervine in scandalul legat de reorganizarea administrativa a Bucureștiului și arata ca declarațiile Gabrielei Firea se concentreaza pe o ”tema falsa”. Mai mult, Mutu recunoaște…

- Bucureștenii ar putea fi chemați la urne. Un consilier general vrea sa organizeze un referendum local, in care locuitorii Capitalei sa fie intrebați daca sunt de acord cu o taxa auto pentru accesul in centrul orașului. Consultarea ar urma sa aiba loc anul viitor, pe 27 ianuarie.

- Piata Sudului din Capitala va fi inchisa timp de un an pentru modernizare Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, anunta ca piata agroalimentara va fi închisa din 28 octombrie, iar lucrarile ar urma sa dureze pâna la 1 noiembrie anul viitor. Costurile se ridica la aproape…