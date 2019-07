Primarul Romanescu cere demisia directorului Aparegio

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Marcel Romanescu ii cere din nou demisia directorului Aparegio, Traian Patrașcoiu. Se vorbește despre nereguli grave in ceea ce privește rețeaua de apa și canal din Targu Jiu, dezvaluirile fiind facute in presa locala chiar de catre consilierul directorului societații de apa și canal. Edilul…

- Termenul de finalizare a Stadionului Municipal din Targu-Jiu este 30 iunie și nu va fi depașit decat in cazul in care ploile nu se vor opri, susțin autoritațile locale care au anunțat ca inaugurarea arenei sportive va avea loc imediat ce firma constructoare va finaliza contractul și va fi realizata…

- Scandal in Partidul Național Liberal dupa declarația lui Ludovic Orban ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa nu plateasca impozit pe venit. Președintele PNL Targu Jiu, Marcel Romanescu, care este și primar al orașului, ii cere demisia lui Orban din fruntea...

- Marcel Romanescu, atacuri la adresa reprezentantilor PSD si Aparegio Gorj pe care ii acuza ca incearca blocarea unei investitii de pe raza municipiului. Este vorba de reteaua de canalizare de pe strada Bicaz, edilul din Targu Jiu precizand ca se fac presiuni inclusiv la nivel de ministere pentru blocarea…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, asteapta ca Aparegio si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADIA sa ii comunice oficial majorarea tarifului la serviciile de apa si canal. Majorarea aprobata este de 7%. Motivul invocat de Aparegio se refera la acoperirea inflatiei si la faptul…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, propune infiintarea unui parc tematic care sa gazduiasca operele ce au fost realizate sau care vor fi concepute in cadrul Simpozionului de sculptura Brancusiana. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca editia ...

- La sfarșitul saptamanii trecute, Marcel Romanescu s-a intalnit la Targu-Jiu și cu reprezentanți ai clubului olandez Ajax Amsterdam, care au vizitat stadionul municipal. Edilul spune ca s-au purtat discuții inclusiv despre o posibila colaborare cu societatea care administreaza arena din…

- Romanescu ameninta ca va face disponibilizari, daca alesii locali vor vota majorarea lefurilor cu 10% Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu (foto), este hotarat sa disponibilizeze personal, in cazul in care alesii din majoritatea PSD-ALDE vor vota joi majorarea salariilor ...