Romania a exportat mai multe cereale decat a importat, in ianuarie

Romania a inregistrat in ianuarie 2019 un excedent de 135,2 milioane euro in comertul international cu cereale, in contextul in care exporturile au totalizat 170,4 milioane euro, iar importurile 35,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de… [citeste mai departe]