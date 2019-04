Nicolae Robu are doar cuvinte de lauda la adresa lui Ionuț Nasleu, consilierul sau personal care a fost numit director la Piețe SA, o societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, pe o perioada de patru luni. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Nasleu ar fi dovedit “competența in domeniu”, […] Articolul Primarul Robu, susținere totala pentru Nasleu ca director la Piețe SA: “A dovedit competența” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .