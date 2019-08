Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, ca artistul Ștefan Popa Popa's a avut o „ieșire nepotrivita" atunci cand, intr-o emisiune la un post local de televiziune, a spus despre olteni ca sunt „ciururcuri". „Ștefan Popa Popa's este un artist genial. Artiștii…

- Nicolae Robu nu se gandește sa-i retraga titlul de ambasador cultural al Timișoarei lui Ștefan Popa Popa’s, așa cum i-a cerut, astazi, președintele comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, dupa ce caricaturistul a declarat ca orașul s-a umplut de „ciurucurile din Oltenia”. Dimpotriva, edilul-șef…

- PSD Timiș a lansat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, un atac la adresa lui Nicolae Robu. Reprezentanții partidului il acuza pe primarul Timișoarei de dezinformare și manipulare. Asta dupa ce edilul-șef a scris pe Facebook despre ultimii pași facuți in materializarea a doua proiecte…

- Va reamintim, o mașina a ajuns cu roțile in sus, vinerea trecuta, chiar in Pasajul Popa Șapca, din cauza unui șofer care a incercat sa evite un accident. Omul n-a franat la timp și a ieșit de pe banda de circulație, lovind un Toyota care mergea spre Punctele Cardinale. Mașina s-a rasturnat…

- Anunț de ultima ora facut de Catalin Iapa, consilierul local al primarului Timișoarei. In timp ce Nicolae Robu vorbea, astazi, in cadrul conferinței de presa de la primarie despre stadiul lucrarilor la cele doua poduri din zona Iosefin, Iapa a scris pe pagina sa de Facebook ca Brantner, noul operator…

- Nicolae Robu a venit, astazi, cu o noua idee pe care vrea sa o puna in practica, dar nu inainte de a le cere parerea internauților. Astfel, primarul Timișoarei a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca se gandește sa transforme Complexul Studențesc in zona pietonala. Edilul-șef susține ca in Complexul…

- Vești bune aduse de Nicolae Robu pentru elevii care invața la Colegiul Național Banațean. Astazi a inceput demolarea unei cladiri aflata in paragina, care ar urma sa fie transformata in sala de sport. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul Nicolae Robu. „Sala de sport pentru Colegiul Banațean,…

- Oamenii de incredere ai liderului PNL Timiș, Nicolae Robu, au ieșit la atac, pe Facebook impotriva lui Claudiu Martin Chira, prim-vicepresedinte al organizației PNL Timișoara, care, ieri, a cerut demisia conducerii filialei județene dupa rezultatele dezastruoase de la europarlamentare. Cei mai aprigi…