- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a emis, ieri, o nota interna prin care face presiuni asupra angajaților din Direcția de Urbanism sa nu mai solicite atatea avize pentru emiterea documentelor de autorizare și a susținut ca nu se fac spitale și parcari in oraș din cauza acestora. S-a ajuns pana acolo…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca va merge saptamana viitoare la București, unde va avea loc o discuție finala privind locul in care va fi realizata sala polivalenta a Timișoarei, cu 16.000 de locuri. La intalnire este așteptat și Calin Dobra,…

- Consilierii județeni PNL au venit cu o explicație penibila in fața șefului lor, Nicolae Robu, atunci cand li s-a cerut sa detalieze de ce nu au votat proiectul de hotarare cu privire la revitalizarea Aerodromului Cioca, ieri, in ședința extraordinara a CJ Timiș. Astfel, Nicolae Robu a afirmat, astazi,…

- Nicolae Robu are doar cuvinte de lauda la adresa lui Ionuț Nasleu, consilierul sau personal care a fost numit director la Piețe SA, o societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, pe o perioada de patru luni. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Nasleu…

- E.ON a avut ordin sa sisteze gazul pentru Colterm vineri dimineața, la ora 8. A informat primaria de masura abia joi spre seara, astfel ca zvonurile ca cei 60.000 de abonați ai companiei de termoficare raman fara apa calda și caldura au inceput sa se intensifice. Nu e chiar așa. Masura a fost amanata…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca incepe o noua campanie. De data aceasta, edilul susține ca se va interveni in forța astfel incat cablurile de pe stalpi sa dispara. Astfel, in perioada urmatoare cablurile vor fi taiate pur și simplu, astfel…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a susținut și astazi ca ”in lipsa soluțiilor remediative” singura soluție a fost sa scoata angajații societaților municipalitații sa mature strazile pline de gunoaie. ” Nu a fost o placere pentru mine sa recurg la o astfel de intevenție, nu mi-a fost ușor sa iau decizia…