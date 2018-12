Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba vremea in cea mai mare parte a țarii, inclusiv cateva dintre județele din vestul țarii. ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a emis, astazi, un cod portocaliu de ninsoare, atenționare care vizeaza și zona Banatului Este de așteptat sa ninga din abundența. De maine, 15 decembrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de ninsori, lapovița, ploi și polei, valabila incepand de astazi, pana duminica seara. De asemenea, au fost emise cod portocaliu si cod galben de...

- Frigul patrunzator pune stapinire pe Romania in urmatoarele saptamani, cand valorile termice vor fi sub mediile multianuale ale perioadei. Pana pe 17 decembrie, cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in prima parte a intervalului si usor deficitare catre jumatatea lunii decembrie, releva prognoza…

- Meteorologii au prelungit, luni, codul galben de ninsori, pana la ora 22.00, in zona Carpatilor Orientali si in Moldova. De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in judetele Tulcea, Buzau, Braila, este cod galben de vant, pana la ora 20.00.

- Precizarile Companiei Naționale de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR) despre deszapezire, dupa ce meteorologii au anunțat ninsori in Romania, sunt pe cale sa ii linișteasca pe șoferi. Macar, legat de cantitațile de materiale antiderapante din depozite, pana la activitatea din teren, care…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vremea rea, valabila pentru toata tara, incepand de maine, la ora 05.00, pana duminica, 18 noiembrie, la ora 12.00. Meteorologii anunta vreme deosebit de rece, ninsori și intensificari ale vantului la ...

- Meteorologii vin cu ultimele vești despre vremea din Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Se anunța temperaturi sub media normala a perioadei, dar și ninsori, care vor debuta chiar maine.