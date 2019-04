Stiri pe aceeasi tema

- Veselie mare la Targul de Paști din Piața Victoriei. Printre cele 50 de casuțe inghesuite pe platoul de vizavi de catedrala s-a strecurat și Nicolae Robu, care s-a oprit, ca de obicei, la o baie de mulțime. A facut poze cu zeci de fani și a admirat casuța Infocentrului Turistic din Piața…

- Senatoarea PNL de Timis Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca situatia de astazi din Romania este "mai grava" decat cea din anul 2017 iar referendumul privitor la justitie reprezinta "sansa Romaniei de a bloca PSD", potrivit Agerpres. "Situatia de acum este mai grava decat cea din 2017,…

- Nicolae Robu s-a laudat, in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, ca Timișoara va fi un model de oraș curat, in perioada urmatoare. Asta dupa ce, in aceasta saptamana, noul operator de salubrizare stradala, Brantner, a inceput activitatea, deocamdata doar in zona centrala a orașului. „Timișoara…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat, astazi, ca se va schimba, in perioada urmatoare, sistemul de plata pe mijloacele de transport in comun. Edilul a afirmat ca totul a pornit de la observația activistului civic Cristian Brancovan și ca i-a cerut directorului general al STPT sa analizeze propunerea…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca nu crede ca sunt instituții publice care au ramas fara Internet dupa operațiunea de taiere a cablurilor aeriene inceputa aseara. Edilul susține ca de fapt unii se afișeaza „victime”, cu referire la reprezentanții…

- In urma cu doi ani, primarul Nicolae Robu anunța ca din 12 martie 2017 radarele de viteza și sistemele de detecție a trecerii pe roșu vor fi funcționale. Edilul susținea la momentul respectiv ca: „De marți (n.r. 14 martie 2017) intra in funcțiune sistemul de radare și de detectare…

- Alexandru Varzaru, vicepreședintele USR Timiș, recunoaște ca nu este in cea mai buna relație cu primarul Nicolae Robu, dar spune ca nu prea are cu cine sa discute. „Vrem sa schimbam țara, dar și felul in care administrațiile locale funcționeaza. Primarul local are un contra-exemplu…

- Nicolae Robu nu este mulțumit de proiectul de de buget pe anul 2019. Va reamintim ca in proiect se arata ca primariile vor prelua finanțarea integrala a cheltuielilor aferente sistemului de protecție al copilului, centrelor pentru persoanele cu handicap, ale drepturilor salariale ale insoțitorilor și…