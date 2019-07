Stiri pe aceeasi tema

- Europa se sufoca la temperaturi de peste 40 de grade Celsius deja de sase zile. Din cauza caniculei, in Franta, Spania si Italia au murit cel putin opt oameni.Cea mai grava situatie este in orasele spaniole, acolo unde arsita a cauza incendii de padure.

- Mai multe trenuri care circulau pe ruta Timisoara - Bucuresti au intarzieri uriase din cauza furtunilor. In judetul Caras Severin, mai multi copaci rupti de vant au cazut peste cablurile de alimentare si peste calea ferata.

- Furtuna din vestul tarii a afectat circulatia feroviara pe magistrala Timisoara – Bucuresti, unde mai multe trenuri cu peste 800 de calatori au ramas blocate din cauza caderilor de tensiune provocate de caderea unor copaci pe firele de curent.

- DN 72 Targoviste - Ploiesti este blocat, sambata, in zona Mija, dupa ce o cisterna a intrat in coliziune cu un autoturism, trei persoane fiind ranite in accident, informeaza IPJ Dambovita, conform Agerpres.Citește și: ORDINUL Vioricai Dancila, RESPECTAT la sange - CNAIR taie in carne vie,…

- SCM Timisoara are mari probleme cu FIBA din cauza ca nu a achitat niciun euro din datoria de 150.000 catre patru fosti jucatori, acumulate in toamna anului 2015, potrivit mediafax.La vremea respectiva, vechea entitate, BC Timisoara, a ramas fara finantare din bani publici din cauza unei decizii…

- Primele zone inundate in Timișoara și in Timiș, in urma codului galben de ploi care s-a abatut asupra județului. Pompierii intervin in zona Calea Șagului, respectiv in comuna Brestovaț. Ca și in alte dați, zona inundata din Calea Șagului este cea de sub pod. Acolo, pompierii intervin cu o motopompa…

- Ghinion pentru o tanara de 27 de ani din comuna buzoiana Bradeanu. In timp ce conducea pe drumul judetean 203C, in weekend, a avut nesansa sa provoace un accident rutier. A intrat intr-o intersectie, derutata de un semn de circulatie care peste noapte s-a transformat dintr-unul care semnifica sfarsitul…

- Incident stupefiat, miercuri, la Timișoara. Pietonii și șoferii au putut vedea cum un tramvai fara vatman trece prin stații fara sa opreasca, lovind doua mașini și un alt tramvai. Cum a fost posibil? Potrivit STPT, garnitura de pe linia 4 se afla pe strada Brediceanu cand a survenit o pana de alimentare…