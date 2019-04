Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorului i-ar putea face primarului Timisoarei, Nicolae Robu, plangere penala pentru distrugere dupa operatiunea „ghilotina”, care a lasat mai multi timisoreni, institutii si firme fara internet sau cablu TV. Totodata, Protectia Consumatorului a anuntat ca…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a explicat, astazi, ca face sacrificii pentru ca societatea de termoficare Colterm sa fie salvata. Acesta a explicat ca Eon vrea garanții ca se vor plati facturile curente. ”Cei de la Eon vor garanții ca banii se vor duce la ei și vor sa garantam cu cladirea de pe…

- Timișoara va fi singurul oraș din țara cu șase subsisteme de transport public: tramvai, troleibuz, autobuz, biciclete, ambarcațiuni și trotinete electrice. Incepand din aceasta luna, timișorenii vor putea folosi gratuit una din cele 25 de trotinete electrice cumparate de Primarie cu aproape 3.600 de…

- Nu mai puțin de 25 de trotinete electrice au ajuns in Timișoara. Acestea vor fi puse la dispoziția studenților pentru a circula prin oraș. Mijloacele de transport pe doua roți urmeaza sa fie amplasate in stații situate in Complexul Studențesc. Trotinele ating viteza maxima de 25 de km/h și urmeaza sa…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu a anunțat ca astazi la ora 8.00 a fost declanșata campania „Timișoara curata”. „Au fost trimiși pe strazi circa 250 de lucratori de la toate societațile municipalitații și o parte de la penitenciar cu principala misiune de a face curațenie din centru spre periferie.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a lansat miercuri o noua ideea halucinanta. El vrea nici mai mult, nici mai putin decat ca excedentul bugetar de 230 de milioane de lei al CJ Timis sa intre in vistieria primariei. Nici de acesata data, Robu nu iarta momentul de-a se lauda singur. Consiliul Judetean…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat, vineri, pe pagina sa de facebook, ca o solutie inteleapta, care ar permite iesirea din impas pentru alegerea listei cu candidati la alegerile europarlamentre este „desecretizarea deciziei". „Eu si colegii din BPJ Timis consideram ca solutia inteleapta, de…

- Nicolae Robu a venit, astazi, cu noi precizari legate de modul de colectare a gunoiului din Timișoara. Primarul Timișoarei a ținut inca o data sa afirme ca Retim trebuie sa ridice toate rampele clandestine din oraș și ca populația ar fi fost „intoxicata”. „Ați vazut ca s-a confirmat ceea ce am spus…