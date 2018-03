Stiri pe aceeasi tema

- Nu este prima data cand se intervine la poarta de intrare in oraș de pe Calea Aradului, dupa furtuna din septembrie 2017, cand un tanar a murit strivit de uriașa structura care s-a prabușit peste mașina lui. In luna noiembrie a anului trecut, reprezentanții Primariei Timișoara au trimis mai…

- Prefectura Timiș a sesizat marți Inspectoratul de Stat in Construcții referitor la poarta de intrare in oraș de pe Calea Aradului. Deși aceasta fusese curațata in toamna trecuta de elementele periculoase, marți, pompierii au intervenit din nou luni. Primarul spune ca el fusese informat ca poarta e sigura.

- Pompierii au intervenit pentru indepartarea unor elemente metalice de pe o poarta de intrare in Timișoara, acesta fiind una similara celei care a cazut in 2017 in timpul unei furtuni si a ucis un tanar . Pompierii din Timisoara au fost chemati luni, sa intervina pentru indepartarea unor elemente metalice…

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Edilul a aratat cata audiența are, pe Facebook, acolo unde transmite live evenimentele. "SINGUR IMPOTRIVA TUTUROR ?! NICIDECUM! DIMPOTRIVA, IMPREUNA CU ZECI ȘI ZECI DE MII DE TIMIȘORENI! IMPREUNA PENTRU TIMIȘOARA! Asta este realitatea anilor anteriori, a momentului prezent și…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a reactionat sambata la afirmatiile primarului Timisoarei, Nicolae Robu, care i-a catalogat pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire”, afirmand…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, apare in noi ipostaze inedite. Edilul a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe care sustine ca o dedica “haterilor” sai. "O alta compozitie proprie a mea, intitulata “Spiritul adancurilor”, pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis”,…

- Daca e sfarșit de saptamana, e Nicolae Robu la chitara! Dupa o piesa pe versuri de Alexandru Vlahuța, prezentata acum 7 zile, primarul Timișoarei canta din nou, de aceasta data pentru „hateri”. Pe versuri de Nicolae Labiș, ușor adaptate.

- Timișoara are 25 de angajați pe post de timonieri, capitani și marinari. Aceștia ar trebui sa navigheze pe Bega, insa nu fac acest lucru, deoarece Societatea de Transport Public nu are ambarcațiunile la apa. Mai precis, cei 25 de angajați nu au inca un obiect de activitate, cel puțin pana cand cele…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca initial a avansat ideea mutarii liniilor de cale ferata care traverseaza orasul, in subteran, pentru aceasta fiind realizat un studiu de fezabilitate in urma cu doi ani, insa, intre timp, acest proiect…

- Inainte de a fi primar, Nicolae Robu este si el timisorean. Unul destul de obisnuit, judecand dupa faptul ca locuieste la bloc, nici macar in centrul... The post Primarul Robu se executa in fata… sotiei appeared first on Renasterea banateana .

- Iubitorii handbalului din Salaj au asteptat cu sufletul la gura tragerea la sorti a sferturilor de finala din Cupa EHF, desfasurata astazi, incepand cu ora 12 (ora Romaniei), la Viena. Situata in urma a doua valorica, avand in vedere ca s-a clasat pe pozitia secunda in Grupa D, echipa zalauana avea…

- Discuția cu „actanții culturali” convocata luni dupa-amiaza de primarul Nicolae Robu a durat aproape cinci ore și a fost cu scantei și cuvinte grele. Sunt orgolii mari in Capitala Culturala Europeana 2021 și, daca nu se va trece peste ele, rezultatul nu are cum sa fie unul onorabil. Sunt multe de rezolvat,…

- Taximetriștii iși cer scuze, cu aproape o saptamana mai tarziu, de la timișorenii pe care i-au deranjat claxonand pe sub geamurile primarului Nicolae Robu, dar susțin ca acesta incurajeaza pirateria in domeniu. Șoferii pun la cale un miting de mari dimensiuni, pentru care așteapta acum avizele.

- Gruparea rebela din PNL Timis continua sa provoace agitatie in partid. Primarii rebeli s-au intalnit la Gataia, unde au analizat situatia creata la Sannicolau Mare, localitate in care consilierii locali ar fi amenintati cu excluderea de catre tabara lui Nicoale Robu. Contestatarii presedintelui PNL…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, agenții s-au autosesizat in urma sesizarilor facute de tineri la intalnirea cu primarul Nicolae Robu, și au inceput mai multe controale printre taximetriști. „Astfel, in urma controalelor efectuate in toate zonele Timișoarei au fost…

- La o intalnire cu tinerii Timișoarei, care a avut loc recent la primarie, edilul-șef le-a explicat acestora ca in Timișoara nu se va intampla ca in București, unde administrația publica locala a pus gand rau Uber. Robu le spunea ca i s-a explicat ca este legal sa funcționeze un sistem alternativ…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Detoxifierea colonului, ficatului și pentru desfundarea arterelor. DIETA de 3 ZILE Multe dintre aceste toxine provin din alimentație, administrarea de medicamente și atmosfera. In interiorul organismului, grasimile, in special cele oxidate și colesterolul, radicalii liberi și alte molecule daunatoare…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit, ieri, opinia publica fara sa clipeasca dupa ce a fost audiat de polițiști in calitate de martor in dosarul porții care l-a ucis pe studentul Vlad Baici, anul trecut, dupa ce a fost reabilitata cu peste 50.000 euro de catre municipalitate. Acesta a susținut…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat astazi, pe larg, la conferința de presa de la sediul PNL Timiș, pe tema audierilor de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Edilul-șef a fost audiat in dosarul porții de intrare in oraș, de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit la furtuna…

- Primarul Timisoarei si viceprimarul Dan Diaconu au fost chemati in aceasta la sediul IPJ Timis pentru a fi audiati in dosarul deschis in urma furtunii din septembrie cand poarta de intrare in oras, de pe Calea Lugojului s-a prabusit si a cazut pentru o masina in care se afla un tanar de 24 de ani […]…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca nu se simte responsabil pentru ce s-a intamplat in timpul furtunii puternice in urma careia un tanar a murit și ca nu a facut nicio verificare, nicio ancheta in primarie și, mai mult, el are conștiința curata. Robu a fost chemat in calitate de martor la audieri…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati vineri dimineata, la Politie, in dosarul portii de intrare in Timisoara, care s-a prabusit la furtuna din 17 septembrie 2017, omorand un tanar de 24 de ani.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, precum si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati, vineri, la sediul Politiei Timis in dosarul portii de intrare in oras, de pe Calea Lugojului, care s-a prabusit in timpul furtunii puternice din toamna si a omorat un tanar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar. In 17 septembrie…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- Cei doi edili au fost chemați de polițiști vineri dimineața, la sediul IPJ Timiș. Ambii au fost chemați sa dea explicații in dosarul porții de intrare in oraș, prabușite in toamna lui 2017, in Calea Lugojului din Timișoara. Atunci, un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața dupa ce construcția…

- La patru luni de la furtuna devastatoare care, pe 17 septembrie 2017, a facut ravagii in Timișoara, primarul Nicolae Robu și viceprimarul Dan Diaconu sunt audiați la poliție. Este vorba de dosarul penal deschis in cazul prabușirii porții de pe Calea Lugojului, care a ucis un om.

- Cladirea ar fi trebuit sa fie inchisa complet pana la inceperea iernii, dar nu s-a putut. Muncitorii firmei Sulfatim lucreaza de zor sa incheie lucrarile de construcții pana in vara, mai ales ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier. Cu toate ca imobilul va fi ridicat in totalitate in 2018,…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- Atac fara precedent la adresa Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana din partea primarului Nicolae Robu, care șterge pe jos cu aceasta și spune ca nu se va mai intampla nimic fara girul lui. Experții Comisiei Europene sunt de alta parere, iar ATCCE a trecut, in toamna trecuta, cu brio, de…

- Potrivit primelor informații, unui șofer i s-a facut rau la volan și a intrat in autoturismul care circula in fața sa. In urma impactului, cele doua autoturisme au ricoșat și au avariat inca 4-5 mașini aflate in parcare. Șoferul, care a produs accidentul, a pierdut controlul direcției…

- Aproape patru luni au trecut de la tragedia de pe Calea Lugojului cand poarta de intrare in Timișoara s-a prabușit, in timpul unei furtunii, strivindu-l in mașina sa pe studentul Vlad Baici, de 24 de ani. PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca Primaria Timișoara a reabilitat construcția incalcand legea…

- Tramvaiele Armonia care se curbeaza pe șine au probleme cu șuruburile. Asta susține primarul Nicolae Robu, conform caruia nu e vorba despre o defecțiune majora, ci doar de una deranjanta. Ea se remediaza pe plan local, dar nu se știe daca firma care reabiliteaza garniturile va inlocui preventiv toate…

- Guvernul Ungariei a prezentat proiectul de construire a unui nou segment al Autostrazii M44, care va face legatura intre Autostrada M5 si localitatea Bekescsaba, situata in apropierea frontierei cu Romania. Sectiunea de autostrada va avea lungimea de zece kilometri, va face legatura intre localitatile…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- Recent, reprezentanții RATT au inceput sa schimbe identitatea vizuala a regiei, folosind o noua sigla. Deși, oficial, aceasta ar fi trebui sa intre in vigoare abia dupa transformarea regiei in societate comerciala, ea a aparut deja pe site-ul oficial al RATT, cauzand numeroase discuții. Noul logo a…

- Medicul urolog Mihai Lucan, reputat chirurg in domeniul sau de activitate, a fost adus, joi, cu mandat de aducere la DIICOT Structura centrala pentru a da declarații referitor la acuzațiile de delapidare cu consecințe deosebit de grave pe care i le aduc anchetatorii. Dupa sosirea sa și inceperea audierilor,…

- Intr-o vizita discreta facuta in Timiș, fostul copreședinte al PNL Vasile Blaga s-a intalnit, la Gottlob, cu șeful PNL Timiș, Nicolae Robu, și primarii din județ. Fost senator de Timiș, Blaga i-a cerut pe un ton imperativ lui Robu sa se impace cu primarii „rebeli”, in caz contrar sa plece din funcția…

- In 2018, conform primarului Timișoarei, va incepe construcția Pasajului Solventul, a podului Jiul și a podului ILSA. „Vom incepe construcția Pasajului Consiliul Europei, vom largi la patru benzi Bulevardul Sudului, Mareșal Constantin Prezan, vom inchide inelul doi de trafic, vom face legatura…

- Timișoara ar putea ramane fara caldura la iarna – asta scrie, negru pe alb, in motivarea prin care Colterm cere ajutor de urgența de la guvern. Subiectul a fost discutat in ședința de joi a Colegiului Prefectural și a ramas acum la mana executivului.