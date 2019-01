Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Tritenii de Jos din județul Cluj, Valer Sașa (PSD), a fost batut sambata seara de doi tineri, in curtea școlii din localitate, informeaza TurdaNews.net.Edilul a fost dus la spital cu o ambulanța, pentru a i se acorda ingrijiri medicale! Polițiștii fac cercetari pentru a identifica…

- Un minor din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins avand asupra sa mai multe articole pirotehnice. Politia atrage atentia cu privire la pericolul reprezentat de folosirea necorespunzatoare a articolelor cu continut exploziv si reaminteste prevederile legale aplicabile in domeniu. Politistii…

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa comercializeze, ilegal, articole pirotehnice. Petarde au fost gasite si asupra unui minor din Aiud. Politia atrage atentia cu privire la pericolul reprezentat de folosirea necorespunzatoare a articolelor cu continut exploziv si reaminteste…

- Poliția face verificari la Spitalul din Targu Carbunești dupa ce un barbat in varsta de 50 de ani a decedat in unitatea medicala. Acesta suferea de mai mlte afecțiuni cronice, iar in urma cu doua zile a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a fost gasit zacand pe podea in propria locuința.…

- O femeie a murit, alte cateva au ajuns la spital, iar blocul in care a izbucnit incendiul este si mai afectat. Cu toate acestea, zeci de persoane locuiesc ilegal, si nu doar din vina lor, primaria avand in vedere sa demoleze imobilul. Politia a deschis dosar penal.

- Un sofer din Bucuresti a trait spaima vietii, dupa ce a fost la un pas sa cada cu masina de pe podul de la Mechel. Pentru ca muncitorii care lucreaza la reabilitarea Centurii Targoviste nu au semnalizat corespunzator lucrarile de la pod, acesta a ratat banda pe care se putea circula.

- Politia orasului Cugir a deschis un dosar penal in cazul deflagratiei, urmata de un incendiu, produsa luni la Fabrica de Arme si soldata cu decesul unei angajate. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba a anuntat ca Politia orasului Cugir efectueaza cercetari in cadrul unui dosar…