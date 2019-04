Stiri pe aceeasi tema

- O „penita” necrutatoare, indeosebi cu cei aflati la putere, dar si cu cei din opozitie. Un „condei” care a castigat respectul multor romani, indeosebi dupa protestele din august 2018, inabusite in gaze toxice si bastoane de o Jandarmerie (prea) zeloasa in a respecta „indicatiile de sus”. In opinia…

- ARAD. Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul Mihai Fifor, a adresat un mesaj de solidaritate si unitate la Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei Judetene Braila. „Vreau sa vorbesc despre ce știm noi sa facem, despre ce putem noi sa facem, astfel incat romanii sa aiba o viața…

- Marea Britanie trebuie sa participe la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai daca data retragerii sale din Uniunea Europeana va fi amanata pana dupa 1 iulie, a apreciat delegatul Austriei la negocierile cu privire la Brexit, intr-un interviu aparut sambata si preluat de Reuters, potrivit…

- "Dragii mei, ma bucur nespus de mult și sunt emoționat sa va revad in numar așa de mare și entuziaști. Dragi prieteni europeni, sunteți intr-o țara europeana, pro-europeana, și ne bucuram ca sunteți alaturi de noi. O atmosfera excelenta, oameni hotarați, cu prieteni buni. Ce ne trebuie mai mult?…

- Romania a fost felicitata la Bruxelles de catre comisarul european pentru Ocuparea Fortei de Munca, Afaceri Sociale si Incluziune, Marianne Thyssen, dar si de catre mai multi ministri ai Muncii din statele membre, deoarece, in numai doua luni de la preluarea Presedintiei Consiliului UE, a reusit…

- Romanii se vor prezenta de doua ori sa voteze in 2019, o data in luna mai, pentru a-si trimite reprezentantii in Parlamentul European, si inca o data la final de an, pentru a alege presedintele Romaniei. In weekend, a aparut o așa zisa lista PNL cu candidați pentru alegerile europarlamentare. Contactat…

- Va fi protest de amploare tocmai la Bruxelles. Membrii mișcarii #rezist vor sa atraga atenția asupra problemelor din țara chiar in fața marilor instituții de forța din Europa."Protestul de la Bruxelles este in 4 mai, intre orele 14. 00 și 17.00, vrem sa facem un marș de la Comisia Europeana,…

- Puse in umbra de preocuparile pentru prezidentiale, alegerile europarlamentare marcheaza, totusi, un moment extrem de important in viata fiecarei tari. Cu conditia ca reprezentantii ei sa mearga la Bruxelles cu idei clare despre ce pot face pentru tara lor. Problema este ca nu se prea vede rolul unui…