- N. Dumitrescu Proiectele de hotarare ce vizau rectificarea bugetului local al Primariei Ploiesti, precum si a bugetelor unora dintre institutiile aflate in subordinea legislativului local – aflate ieri pe ordinea zi a sedintei alesilor locali – au confirmat, inca o data, faptul ca municipalitatea scartaie…

- Transportatorul national de energie Transelectrica a anuntat miercuri ca a primit o amenda de 2,4 milioane lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), potrivit unui comunicat al companiei, transmis Bursei de Valori Bucuresti.

- Pentru urmatoarea iarna exista "suspiciuni rezonabile" ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, motiv pentru care ar putea fi necesara intreruperea unor categorii de consumatori și trecerea unor grupuri termoenergetice pe pacura, se arata intr-un document al Autoritații Naționale…

- La doar câteva ore dupa ce președintele Donald Trump a spus duminica ca are îndoieli legate de razboiul comercial pe care SUA îl poarta cu China, Casa Alba a insistat sa explice comentariul liderului, deoarece acesta a fost "interpretate greșit", scrie CNBC. "În…

- Mai bine de jumatate dintre angajații Poliției Locale a municipiului Bistrița au studii superioare, iar dintre persoanele angajate in cadrul acestei instituții in ultimii doi ani, niciuna nu avea vreun membru al familiei angajat in cadrul Primariei municipiului Bistrița. In plus, niciunul dintre angajați…

- Guvernul propune implementarea mecanismului taxarii inverse pentru comertul cu gaze naturale in interiorul tarii pana la data de 30 iunie 2022, prin proiectul de modificare a Codului fiscal, publicat miercuri pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Se propune implementarea mecanismului…

- N. Dumitrescu Dupa luni bune in care Ploieștiul a ajuns sa fie practic sufocat in gunoaie, aleșii locali au picat de acord ca este cazul intreruperii contractului cu operatorul de salubritate Rosal. Cu 14 voturi pentru, nicio abținere și doua neparticipari la vot, consilierii locali au decis, ieri,…

- Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a semnat, ieri, contractul de finanțare pentru proiectul “Eficientizare energetica a Colegiului National Alexandru Ioan Cuza”. Potrivit municipalitatii, obiectivul general al proiectului vizeaza reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a cladirilor…