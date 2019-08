Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni din zona Intorsurii Buzaului fac zilnic naveta la Brasov, iar lipsa trenului, care nu mai circula de mai bine de un an de zile, dupa prabusirea podului de la Budila, reprezinta o problema, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, primarul orasului, Leca Bancila. Edilul si-a exprimat speranta…

- Proprietarul animalelor ucise de urs la Fitionești nu va primi despagubiri pentru ca nu a raportat la timp atacul animalelor și nu pot fi prezentate dovezi asupra pagubelor produse de urs, ne-au spus reprezentanții instituțiilor care au verificat sesizarea. Verificarile efectuate la Fitionești de Agenția…

- Tramvaiul 41 va circula de la 1 septembrie pe un singur fir, pe Podul Grant. Directorul STB, Andrei Creci, a confirmat pentru mediafax, ca de la 1 septembrie frecventa tramvaiului 41 va fi afectata de aceasta situatie. Pe Podul Grant a fost montata deja o jonctiune intre cele doua linii, astfel incat…

- Primarul orasului Avrig, Adrian Dumitru David, afirma ca unii copii de cresa stau acasa ca bunicii, in timp ce altii strabat zeci de kilometri zilnic, cu parintii, care ii duc in municipiul Sibiu, la cresele de aici."Orasul Avrig va semna astazi un contract de finantare pentru executia…

- Cei doi medici urmeaza sa atace cu apel sentinta Judecatoriei Iasi, ei urmand a invoca, potrivit avocatului lor, atat aspecte legate de legalitate, cat si de temeinicie. In punctul de vedere furnizat ziarului, medicii de familie nu se disculpa in ceea ce priveste comiterea unui act delictual in ceea…

- "Sunteți platiți din banii noștri" - iata una dintre cele mai ordinare minciuni care au spalat creierele in ultimii ani. Intre altele, este și o jignire uluitoare adusa medicilor, profesorilor, polițiștilor, tuturor bugetarilor. Cum iți poți permite sa gandești in termenii aștia? Ciocu' mic,…

- Clujul are un nou regulament de colectare a deseurilor care stabileste ca plata facturilor de salubritate se va face în functie de cantitatea de gunoi aruncata. “Platește pentru cât arunci” ar fi trebuit sa se implementeze înca de la 1 ianuarie 2019, dar Primaria…

- Petru Roman, primarul orasului Deta, a fost eliebrat din functie, conform unui ordin al prefectului. Documentul survine ca urmare a faptului ca primarul The post Primarul din Deta plateste cu functia pentru 28 de lei appeared first on Renasterea banateana .