Stiri pe aceeasi tema

- PATRON PE BANII VASLUIENILOR TERTIPURI…”La fotbal si la politica se pricepe toata lumea”, spune o vorba din popor. Daca la politica si-a demostrat dibacia, castigand, la pas, doua mandate la Primaria Vaslui, la fotbal, edilul Vasile Paval a cam sfeclit-o in sezonul competitional ce tocmai s-a incheiat.…

- CSC Ghiroda organizeaza in perioada 31 Mai – 2 Iunie și 7-9 iunie Turneul Internațional de fotbal pentru copii, dotat cu Trofeul Cupei Verii, un eveniment de marca pentru comunitatea locala din comuna aflata in apropierea Timisoarei. Acest turneu iși propune sa fie unul dintre cele mai bune din țara,…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a anuntat ca a renuntat la ideea organizarii unei Cupe Mondiale cu 48 de echipe in anul 2022, motivul principal reprezentandu-l blocada impusa Qatarului, gazda competitiei, de catre tarile vecine.

- Primarul Vasile Paval, impreuna cu conducerea Primariei si a CSM Vaslui, a dorit sa le multumeasca handbalistilor si celor care au pus umarul in realizarea acestui obiectiv, in cadrul unei sedinte solemne, tinute ieri in sala de sedinte a CL Vaslui. “Sigur ca a fost un moment de intrebari atunci cand…

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formaþia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in manșa a doua a semifinalelor competi]iei, terminata la egalitate, 1-1, dupa prelungiri. Chelsea a ob]inut biletul pentru…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, lanseaza un atac fara precedent la adresa companiei Continental Anvelope. Edilul acuza compania ca a finantat cu doar 1.000 de euro un club de fotbal. Reprezentantii companiei au declarat ca finantarea este, de fapt, de 18.000 de euro.

- Liga Profesionista de Fotbal solicita Federatiei Romane de Fotbal introducerea printre criteriile de obtinere a licentei pentru Liga I detinerea unui contract pentru a putea evolua pe un teren din localitatea respectivei echipe care ar urma sa promoveze, a afirmat presedintele LPF, Gino Iorgulescu,…