- Avocatul Fieroiu a precizat, pentru AGERPRES, ca actiunea a fost deschisa la Tribunalul Valcea si ca se cer despagubiri de 10,5 milioane de euro, daune morale si materiale pentru "suferinta si umilinta" la care a fost supus primarul Gutau in cei peste 12 ani de procese. "S-au cerut 500.000 de euro daune…

- La Tribunalul Valcea s-a depus vineri, 12 aprilie, o solicitare de chemare in judecata a statului roman de catre Mircia Gutau, primul primar din Romania achitat intr-un proces de coruptie. Actualul edil din Ramnicu Valcea solicita 10,5 milioane de euro daune morale si materiale.