Stiri pe aceeasi tema

- "Noi ne-am propus - si eu personal am si experienta si capacitatea sa o fac - si am pornit deja asemenea discutii, sa facem un fel de pol al normalitatii, alternativ la aceste doua variante, sa identificam, nu sunt asa 100 de oameni, sunt vreo 4-5 candidati cu profil social-democrat, european, oameni…

- Cherif Chekatt, autorul de origine algeriana al atentatului din 11 decembrie asupra Targului de Craciun din Strasbourg (estul Frantei), a fost inhumat sambata dimineata devreme la Strasbourg, a anuntat primaria acestui oras, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește și: Sondaj CURS - PSD…

- Procurorul șef al DNA sustine, intr-un raspuns la o solicitare la STIRIPESURSE.RO, ca discutia cu Florentina Mirica, aparuta in spatiul public, a avut ca scop cautarea unor cai de revitalizare a activitatii DNA, mentionand ca nu i s-a cerut acordul pentru inregistrarea convorbirii, in birou nefiind…

- Europarlamentarul PSD Razvan Popa reactioneaza la atacul lansat de europarlamentarul Cristian Preda la adresa premierului Dancila. Popa afirma ca plecarea lui Preda din Parlamentul European, odata cu finalul mandatului actual, va fi unul dintre lucrurile bune pentru Romania in 2019."Din gașca…

- "Nu inchidem nicio scoala. Pana la momentul acesta, nicio scoala nu ne-a semnalat probleme", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marina Manea, conform edupedu.ro. Precizam ca prima ninsoare din acest an a adus un trafic de cosmar in Capitala, iar primarul…

- Renate Weber a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Poiana Brasov, ca a realizat o analiza asupra rezolutiei adoptate in Parlamentul European impotriva Romaniei, dar si a MCV-ului. "Din pacate si rezolutia care a fost adoptata de Parlamentul European, dar si raportul…

- O tanara de 19 ani, din comuna brasoveana Beclean, insarcinata in luna a treia, a fost batuta de doi barbați, un vecin și un alt barbat, in centrul municipiului Fagaraș, chiar in fața Catedralei Ortodoxe. Incidentul s-a petrecut marți, in jurul orelor 15.00, cand victima, care se afla impreuna cu o…

- Primarul orașului se face vinovat de savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu și pentru asta 24 de foști angajați au apelat la un avocat sa-i reprezinte și sa le formuleze plangerea penala și astfel solicita prin aceasta efectuarea cercetarilor penale in vederea stabilirii situației de fapt, a vinovației…