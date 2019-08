''Nimeni de aici nu crede asta'', a spus Edgar Knobloch, care a recunoscut totusi ca amenintarile de acest fel provoaca ingrijorare in randul localnicilor.



''Nu exista semnale ca trupele SUA vor pleca. Dimpotriva, garnizoana s-a extins in ultimii ani, in prezent fiind construite o scoala si un hangar de intretinere'', a adaugat primarul orasului Grafenwohr.



In timpul unei vizite efectuate in iunie, la Washington, de presedintele polonez Andrzej Duda, liderul de la Casa Alba a sugerat ca militarii americanii ar putea fi mutati din Germania in Polonia.



Donald Trump…