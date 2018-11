Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Etnic German, a reintrat in atenția generala dupa dezvaluirea lui Tudorel Toader, cand a devoalat faptul ca Augustin Lazar a depus in dosarul de candidat o ordonanța prin care Klaus Iohannis a scapat de urmarirea penala. Tot de atunci a reintrat in atenția publicului și numele lui Hans Klein,…

- Fostul primar al comunei Rodna, Alexandru Nascan, a caștigat in parte razboiul impotriva Curții de Conturi. In 2016, inspectorii Curții de Conturi l-au facut raspunzator de faptul ca a platit peste 37.000 lei in plus firmei Frasinul care a caștigat la licitație un contract de execuție a lucrarilor de…

- Fostul primar al comunei Rodna, Alexandru Nascan, a caștigat in parte razboiul impotriva Curții de Conturi.In 2016, inspectorii Curții de Conturi l-au facut raspunzator de faptul ca a platit peste 37.000 lei in plus firmei Frasinul care a caștigat la licitație un contract de execuție a lucrarilor de…

- Așa cum am aratat in ziarul din ediția precedenta, judecatoarea Sorina Siserman a scapat de acuzația de plagiat privind teza de doctorat intitulata ”Infracțiunea și pedeapsa in dreptul penal roman; de la codul penal din 1864 la cel din 1937”. Deși specialiștii din Cluj au concluzionat ca Sorina Siserman…

- Surprize mari apar in dosarul in care este judecat afaceristul Petrica Bolfa, acuzat de procurori de evaziune fiscala, delapidare si inselaciune. O expertiza fiscal judiciara indica un prejudiciu adus statului mult mai mic decat au calculat cei de la Inspecția Fiscala din Bistrița. Daca Finanțele Publice…

- Primaria Bistrita isi cauta dreptatea in instanta, dupa ce Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli cu privire la taxele platite de catre Dumitru Tanase, un apropiat al edilului, pentru terenul pe care functioneaza aerodromul din apropiere. Un control al Curtii de Conturi din 2017, sublinia,…

- Pentru evitarea raspandirii pestei porcine africane, toate produsele alimentare din carne cu care vin cetațenii din Republica Moldova sau din Ucraina sunt confiscate și distruse la punctele de trecere a frontierei din județul Botoșani. Autoritatile din nordul tarii au luat noi masuri de protectie…

- Banca Transilvania a depasit Banca Comerciala Romana si a devenit cel mai mare grup bancar din Romania in funcție de active, dar si cel mai profitabil, depasind pentru prima data BCR la finalul semestrului I din 2018. In urma cu zece ani, BT nu reprezenta o amenintare pentru BCR, care avea active de…