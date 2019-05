Primarul New York-ului, Bill de Blasio, candidează la alegerile prezidenţiale din 2020 Intr-o inregistrare video de trei minute pe Youtube, primarul in varsta de 58 de ani, laudandu-se cu politicile pe care le-a introdus din 2014 in cel mai mare oras american in favoarea "familiilor care lucreaza", se declara "pregatit sa il infrunte" pe Donald Trump, un alt newyorkez. Bill de Blasio se adauga la o lista de peste 20 de candidati care si-au anuntat inscrierea in cursa pentru investitura democrata. Pana acum, sondajele ii sunt defavorabile, iar media newyorkeze, extrem de critice la adresa sa, au facut totul pentru a-l descuraja sa candideze, insa fara succes. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

