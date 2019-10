Stiri pe aceeasi tema

- O parte a angajatilor societatii de transport in comun din Satu Mare au intrat, luni dimineata, in greva spontana de doua ore, fiind nemultumiti de nivelul de salarizare, se arata pe pagina de Facebook a Transurban SA. "In data de 23.09.2019 o parte dintre angajatii Transurban SA Satu Mare au intrat…

- Edilul a fost impresionat de un sistem de notare a angajaților, calificativele fiind acordate de cetațeni în funcție de modul în care angajații își fac treaba. Boc spera ca prin introducerea noului sistem de notare sa identifice mult mai rapid problemele și nemulțumirile cetațenilor…

- Lanțul Penny Market a decis sa acorde, din august, un venit minim net de 2.000 de lei, ce include tichetele de masa. De majorare vor beneficia și salariații din centrul logistic Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dancila deblocheaza prin OUG salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si pentru Relatia cu Parlamentul, portofolii fara miniștri Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca printr-o ordonanta de urgenta se vor debloca salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si pentru…

- Dancila anunța ca deblocheaza prin OUG salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei si pentru Relatia cu Parlamentul, portofolii fara miniștri Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca printr-o ordonanta de urgenta se vor debloca salariile angajatilor din ministerele Mediului, Energiei…

- Marius Sulincean, liderul grupului PSD din Consiliul Judetean. Spune ca majorarea salariilor angajatilor CJA reprezinta un act de reparatie morala, conform cu legea salarizarii unitare. „Nu este deloc bizar ca in prag de campanie electorala, liberalii decid dintr-o data sa dea curs unei initiative a…

- ARAD. Chiar daca injura in fiecare zi Guvernul Romaniei, chiar daca il arata cu degetul cu orice ocazie, administratia din Arad se bucura de masurile luate de Executiv. Si pune in aplicare toate hotararile care vizeaza… bunastarea angajatilor. In sedinta ordinara a Consiliului Judetean…

- Salariatii din depourile CFR Iasi sunt in greva, pentru a doua zi consecutiv. Ei protesteaza fața de salariile prea mici pe care le incaseaza. Aceștia nu sunt angajați direcți ai CFR, ci ai Societații Comerciale de Reparații Locomotive. Ei acuza conducerea CFR Calatori și Ministerul Transporturilor…