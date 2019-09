Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul vacanței de vara, Libertatea a prezentat situația școlilor și gradinițelor din trei localitați sarace din județul Suceava. Era vorba despre despre condițiile precare in care invața copiii din Mironu, Gulia și Țampoceni. Cu doua zile inaintea inceperii școlii, ne-am interesat, date fiind…

- Doua scoli in reabilitare din Iași nu iși deschid porțile in 9 septembrie, astfel ca peste 150 de copii ar trebui sa mearga la scoala in satul vecin, la zece kilometri. Desi banii exista, nu pot fi virati in conturile constructorului pentru ca nu a fost votat bugetul comunei, potrivit Mediafax.„Vreau…

- ROMANIA JUDETUL CARAS – SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBES CONSILIUL LOCAL DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 30.08.2019 Primarul municipiului Caransebes, In temeiul art.133,…

- Inaintea inceperii noului an școlar, in zona Lugoj – Buziaș – Faget sunt 12 școli și gradinițe fara autorizație de securitate la incendiu emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș, precum și doua unitați de invațamant fara autorizație sanitara de funcționare. Conform…

- Inspectorul școlar general al județului Suceava, Gabriela Mihai, a anunțat ca doar in cateva unitați s-a optat pentru amenajarea de grupuri sanitare in sisteme modulare, tip containere. Este vorba despre Școala Primara Boureni din Gura Humorului, Gradinița cu Program Normal din Țolești-Foraști, Gradinița…

- Tinand cont ca in anumite zone ale Brasovului a crescut vizibil numarul de copii, unitatile scolare existente incep sa se confrunte cu o lipsa a spatiilor. Astfel, Primaria Brasov vrea sa continue investitiile in extinderea unor scoli sau gradinite si a inceput demersurile birocratice pentru astfel…

- BELIU. Cei aproape 500 de elevi care invața la Liceul Tehnologic Beliu vor avea, in sfarșit, toalete moderne. Nu vor mai merge la cele „turcești”, amenajate in curte, in urma cu 40 de ani, odata cu construirea școlii. Proiectul de construire a grupurilor sanitare se incheie in aceasta vacanța,…

- Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a transmis, luni, 1 iulie 22019, ca lucrarile la școala din Rahau avanseaza. “Modernizam școala dar dezvoltam și spații pentru gradinița.”, a precizat edilul municipiului. Post-ul Foto: Avanseaza lucrarile la școala din Rahau. Declarație Dorin Nistor, primarul…