Primarul municipiului Giurgiu: Îl invit la un test poligraf pe senatorul Bădălău, municipiul e tratat ca Cenuşăreasa în organizaţia PSD "Sunt cateva probleme care trebuie lamurite pentru ca ramane giurgiuveanul cu imaginea asta, cu aceasta informatie deformata si nu e corect. La jumatatea lunii aprilie am fost acuzat de minciuna, de rea credinta pentru ca am spus ca se treneaza repartizarea cotei de 7,5 la suta catre primarii si se conditioneaza prin aceasta trenare, pentru ca daca spui ca dai banii dupa alegerile europarlamentare, ce sa inteleaga omul!? Atat de virulenta a fost pozitia mea incat a dus la lucruri bune si, pana la urma, au facut ce trebuia sa faca, adica sa repartizeze bugetul. Cat ne-au dat, ca ne-au dat foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

