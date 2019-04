Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la sedinta de Consiliu Local (CL) pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de hotarare care viza inlocuirea investitiei “Strandul Municipal Baia Mare” cu un proiect care cuprinde reabilitarea strazii care trece prin Ferneziu, Firiza si se incheie la Blidari. De precizat ar fi faptul ca o parte din…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu considera ca principalul obstacol in dezvoltarea economica si sociala a judetului Suceava sunt parlamentarii PSD. Bogdan Gheorghiu a amintit de faptul ca Ministerul Transporturilor a raspuns unei solicitari a presedintelui Consiliului Judetean Suceava, ...

- 1250 de copii din mediul rural din Teleorman vor primi Prima Carte pentru acasa in Social / on 25/03/2019 at 15:23 / Programul pilot „Fiecare copil merita o poveste“ aduce resurse in gradinițe și formeaza profesori pentru creșterea calitații educației preșcolare in județ. Alexandria,…

- Și in 2019 Schaeffler Romania a facilitat cadrul și contextul necesar completarii formularului 230, de redirecționare a 2% sau 3,5% (pentru anumite asociații) din impozitul pe venit, pentru angajații sai. Aceștia au avut ocazia sa cunoasca mai multe despre organizațiile prezentate la standul special…

- Revoltat de costurile mari și de calitatea care lasa mult de dorit a salubrizarii, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș pune punct monopolului firmei Drusal. „Salubrizarea stradala a municipiului va fi efectuata de o societate proprietate a comunitații baimarene și nu de o firma privata!…

- Revoltat de costurile mari și calitatea jalnica a salubrizarii, primarul Catalin Cherecheș elibereaza Baia Mare de monopolul de peste 20 de ani al SC DRUSAL SA. Primul pas in acest sens a fost facut chiar in cursul zilei de luni, 19 februarie. „Salubrizarea stradala a municipiului va fi efectuata de…

- Primarul municipiului Falticeni, Gheorghe Catalin Coman, și-a creionat deja portofoliul de proiecte pentru anul 2019 necesare pentru dezvoltarea localitații. O parte din proiecte sunt deja in implementare, a spus primarul, insa multe vor fi demarate in acest an. Potrivit edilului șef, finanțarea este…

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a avut azi, 22 ianuarie, o intalnire cu reprezentanții asociațiilor și ONG-urilor, cu specific social, din municipiu. Subiectul intalnirii a fost elaborarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului…