Primarul Mihai Chirica pune lucrurile la punct la Poli Iasi,Sabo si echipa sa venita in vara out de la club

Intr-un interviu acordat postului de radio iesean,Radio Hit,primarul Mihai Chirica a fost foarte transant,in privinta situatiei de la clubul de fotbal Politehnica Iasi. Zilele lui Horia Sabo la clubul din Copou sunt numarate. Conducatorii Politehnicii Iași sunt deciși sa renunțe la asocierea cu omul de afaceri din Baia Mare. Dupa ce mii de suporteri i-au cerut lui Horia Sabo sa plece in timpul meciului cu FCSB, primarul Iașiului, Mihai Chirica a anunțat luni, in direct la Radio HIT, in emisiunea ”Repriza a 3-a”, ca asocierea dintre Politehnica și omul de afaceri Horia Sabo nu mai are niciun viitor.…