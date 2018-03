Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatulu COSTOIU MIHNEA COSMIN, la data faptelor secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale, pentru…

- Locuitorii satelor hunedorene, mai ales cele uitate de lume din zonele montane si aproape necunoscute de cei mai multi, pastreaza cu sfintenie, pana in ziua de azi, numeroase traditii si obiceiuri ale locului mostenite de la stramosi, chiar daca din multe a ramas doar amintirea. Urmele unui scaun de…

- Procuratura Anticorupție anunța despre expedierea in instanța a cauzei penale in privința conducatorului unui grup de societați comerciale și a unui factor de decizie din cadrul Primariei Chișinau, care acționand in participație, au cauzat daune in proportii considerabile

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Stroiești, recidivist condamnat pentru viol, eliberat din penitenciar in luna septembrie a anului trecut, a fost trimis din nou in judecata, de aceasta data pentru fapte de alta natura.Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului a anuntat trimiterea in ...

- Caderile abundente de zapada inregistrate in ultimele 24 de ore si viscolul semnalat pe arii extinse in judet au mobilizat drumarii care au actionat continuu atat pe drumurile nationale cat si pe cele judetene.

- Zeci de oameni care se aflau la o stațiune de schiat din Georgia au avut de suferit, dupa ce un telescaun s-a defectat și a inceput sa mearga in direcție opusa, iar mecanismul de rotație și-a laut o viteza nebuna. Oamenii cadeau de pe scaunele semideschise. Circa zece oameni au primit traume serioase.

- Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Citeste si Probleme cu repatrierea trupului neinsufletit al Israelei Vodovoz. Fosta balerina trebuia sa fie deja in Israel Israela…

- Tribunalul Constanta a stabilit un nou termen in rejudecarea dosarului in care un ofiter de politie cu grad de comisar din cadrul Serviciului Operatiuni Speciale Constanta este acuzat ca ar fi "diseminat informatii cu caracter nepublic unor persoane condamnate pentru agresiuni si alte acte de violentaldquo;.…

- Compania Naționala de Investiții a publicat astazi primele fotografii cu viitorul stadion al Stelei, care se afla in programul pentru EURO 2020. Imediat, susținatorii echipei lui Becali au remarcat faptul ca viitoarea arena din Ghencea seamana izbitor cu stema FCSB. Cațiva dintre cititorii GSP. ...

- Liderul WTA a plecat din tara, primind asigurari din partea staffului ca poate juca la Indian Wells. Totusi, Simona nu e chiar convinsa ca s-a refacut suta la suta, inainte de a debuta in competitie in acest weekend.

- Mostenitorii castelului Szentkereszty din localitatea Arcus, care traiesc in strainatate, au fost chemati in judecata de Ministerul Finantelor Publice, pentru plata sumelor de 5,5 milioane de lei, respectiv 1,5 milioane de euro, reprezentand investitiile facute de statul roman in aceasta cladire, precum…

- BlackBerry a dat in judecata Facebook, pretinzand ca aplicatiile sale de chat, Messenger si WhatsApp, precum si Instagram, ii incalca drepturile de proprietate intelectuala protejate de mai multe brevete inregistrate.

- Fostul impresar Ioan Becali a cerut Judecatoriei Slobozia eliberarea conditionata, urmand ca solicitarea sa se discute luni. Cererea de eliberare vine la doar doua saptamani dupa ce acesta a revenit in spatele gratiilor, fiind condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a mituit-o pe judecatoarea Geanina…

- Primarul Mihai Chirica a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a PSD, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare. El s-a adresat magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi, cu o actiune in contencios administrativ…

- Deși ai fi tentat sa crezi ca doar aplicațiile de navigație iți folosesc locația GPS, te inșeli amarnic. Daca ții la viața ta privata, ar fi bine sa știi cum afli aplicațiile care iți folosesc locația și cum dezactivezi respectiva funcție. Ai fi uimit cate dintre aplicațiile pe care le ai instalate…

- Fosta judecatoare Florița Boloș a fost trimisa, pentru a treia oara, in judecata de procuorii DNA Timișoara pentru abuz in serviciu... The post Fost magistrat, trimis pentru a treia oara in judecata appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Dupa cazul mamicii din Constanta care a dat in judecata spitalul privat in care a nascut pentru ca micutului i s ar fi administrat cele doua vaccinuri care, in mod traditional, se fac imediat dupa nastere vaccinul antihepatita B si vaccinul BCG , desi ea nu a fost de acord, in editia de azi prezentam…

- Doamna prim-ministru a avut timp, de la preluarea mandatului, sa vada cateva dintre realitatile guvernarii si in rarele ocazii in care a putut sa exprime si altceva in afara de indicatiile primite de la partid, sa spuna cam care este situatia.

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Alba au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus, la data de 14.02.2018, trimiterea in judecata, a unui barbat in varsta de 38 ani, fara calitate…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, ca urmare a trimiterii sale in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual. Pe 8 februarie, procurorul Mihaiela Moraru Iorga,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca s-a constatat definitiv in camera preliminara ca probele din dosarele in care inculpatii Vlad Cosma si Mircea Cosma au fost trimiti in judecata au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti. …

- Prefectul județului Vaslui s-a trezit dis-de-dimineața, la birou, cu angajații de la Permise Auto. Aceștia nu s-au mai dus la munca, pentru ca au vrut sa afle de la reprezentantul Guvernului in teritoriu de ce le-au scazut salariile, in condițiile in care volumul lor de munca s-a triplat. Nu au plecat…

- Sistemul local resitean de transport face pasi repezi catre un nou sistem de taxare, e-ticketing-ul. „Autotaxarea este un proiect pe care noi l-am demarat de anul trecut, ne cerem scuze ca nu l-am mediatizat suficient, in sensul ca avem echipamentele, am facut probe cu computerele de bord…

- Contrar multor așteptari, Danuț Groza și Alin Nica vor fi prezenți joi in fața BPJ al PNL Timiș, unde urmeaza sa fie judcați pentru unele afirmații la adresa președintelui filialei, Nicolae Robu. Lor li se va alatura și edilul orașului Deta, Petre Roman, despre care inițial Robu anunța ca nu poate fi…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Din cei 23 de membri ai Biroului Permanent Judetean Iași, 18 au votat pentru excluderea lui Mihai Chirica din PSD. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:MAZILU LUMINITA ndash; CECILIA, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din România poate sa dea în judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmând ca sunt pericole care risca "sa se

- Nu mai are nimic de demonstrat, insa are viteza in "sange" si pur si simplu nu se poate opri. Ar putea la fel de bine sa faca cariera in modeling, insa ea este pur si simplu "pasionata de ceea ce ii place sa faca - sport". Lindsey Caroline Vonn (pe numele complet) va concura la Jocurile Olimpice de…

- Mihaela Duta, medicul specialist de medicina de urgenta in cadrul serviciului de ambulanta privat Puls, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Ea s-a aflat pe stadionul Dinamo, in momentul in care fotbalistului…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Perechea Irina Maria Bara/Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 2, a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii totale de 100.000 de dolari.Bara si Buzarnescu au fost invinse de cuplul american Sanaz Marand/Whitney…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- Toate locurile pentru inmatricularea autovehiculelor puse la dispozitia publicului prin sistemul de rezervare online, implementat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Covasna, au fost ocupate pana la sfarsitul lunii martie. Prefectul judetului…

- Un jandarm si trei politisti din Timis au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara. Alexandru-Eugen Gavrila, subofițer jandarm in cadrul unei unitați militare din Timișoara, Darin Ticu, Marius-Gelu Necula si Alexandru Gruber, lucratori in cadrul…

- Radu Stefan Oprea este senator la primul mandat si a fost prefectul judetului Prahova, informeaza MEDIAFAX. Oprea este cunoscut drept fondator al firmelor Urban, cu diverse domenii de activitate, de la constructii la reparatii electrice si consultanta. In declaratiile de avere, depuse ca senator,…

- Nepotul celebrei Veta Biris pare sa-si fi incheiat definitiv socotelile cu fosta lui sotie. Actorul Silviu Biris a fost obligat sa le plateasca copiilor sai o pensie de intretinere dubla fata de suma pe care o achita pana acum, dar si sa-l plateasca pe avocatul Irinei Cornisteanu, fosta lui nevasta.…

- Marius Copil, Horia Tecau si Florin Mergea figureaza in lotul convocat de Gabriel Trifu, capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, pentru intalnirea cu Luxemburg, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Tenis.…

- Sesizarea presedintelui Iohannis privind legea care anuleaza suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata, luata in discutie astazi de CCR Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului…

- Facebook Messenger pregatește cateva actualizari importante in 2018. Mark Zuckerberg a anunțat in urma cu cateva saptamani ca rețeaua de socializare trece printr-un proces elaborat de reinventare.

- Mai putin de 2% dintre romani doneaza sange. Asta in conditiile in care Romania inca isi motiveaza donatorii cu recompense materiale, precum tichetele de masa si transportul gratuit. Țari in care nu se primește nimic in schimbul acestui gest omenesc pana la urma au un procent de donare mai mare. Spre…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 10 ianuarie, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful Serviciului Juridic, Cosmin Dorle, consilierul pe relatii cu publicul, Florin Gazdac respectiv reprezentantul OCPI Satu Mare, Florica Crespai. In aceasta saptamana…

- Simona Halep, liderul WTA, a declarat, sambata, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen si la simplu si la dublu, ca a jucat la competitia din China cel mai bun tenis al sau. Halep a precizat ca in finala de dublu colega sa, Irina Begu, a avut o prestatie mai buna decat ea, la fel cum a fost si…

- Procurorii din cadrul DNA Bacau au decis trimiterea in judecata a dosarului in care sunt acuzate doua persoane, intre ele si fostul numar 1 in cadrul Agentiei Nationale pentru Locuinte. Cauza va fi judecata la Tribunalul Neamt. Marian Iftimie-Nicorici este acuzat de trafic de influenta, in calitate…