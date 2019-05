Primarul Mihai Chirica, cu ocazia Zilei Europei: „Speranța noastră rămân tinerii” Joi, 9 mai, administrațiile publice locale au organizat ceremonii pentru marcarea Zilei Independenței de Stat a Romaniei, a Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite in cel de-al doilea Razboi Mondial și a Zilei Europei. Prezent la manifestarile din fața statuii Independenței a fost și primarul Mihai Chirica, care a facut un apel public catre clasa politica, dar și catre cetațeni pentru pastrarea orientarii pro-europene a Romaniei. „Acum 142 de ani, dupa o batalie crunta soldata cu jertfa ostașilor romani, cu o clasa politica vizionara cu dragoste de țara și de Dumnezeu, condusa de ieșeanul Mihail… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

