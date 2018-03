Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a dat „lovitura" la botezul baiatului sau, din noiembrie anul trecut: a incasat 125.000 euro din cadouri. Informatia apare in declaratia de avere actualizata a edilului, act ce a fost publicat recent pe site-ul municipalitatii. Suma este cel putin dubla fata de nunta edilului…

- Infirmierul care a ucis noaptea trecuta o asistenta de la Sectia Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina si care ulterior s-a sinucis a scris doua bilete referitoare la intentiile sale, potrivit unor surse judiciare.

- Un infirmier de la spitalul din Slatina a injunghiat mortal o asistenta cu zece lovituri de cuțit , apoi și-a pus capat zilelor. Presa locala a aflat cine sunt cei doi angajați ai spitalului din Slatina implicați in crima urmata de sinucidere. Astfel, potrivit Gazeta Noua , cei doi angajați ai spitalului…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Organizația „Salvați Copiii” a donat Secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare un monitor de funcții vitale și o unitate de fototerapie, in valoare de peste 10.000 de euro. Detalii despre donația facuta au fost oferite astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferințe…

- Trei minore au nascut in ultimele 24 de ore la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Satu Mare, spune șefa Secției de Neonatologie din cadrul SJU, dr. Luczki Zita-Panna. Potrivit medicului satmarean, in ultimele 24 de ore s-au nascut 11 bebeluși, iar printre mamici se afla și trei minore. Declarația a…

- Alegerea locului pentru fotografiile facute de tinerii insuratei dupa petrecerea de nunta se face in functie de gusturile lor, dar este importanta si consultarea fotografului tocmit in acest sens.

- Numarul apelurilor false la numarul unic de urgența 112 inregistrate in județul Teleorman in prima luna a acestui an, a depașit cu mult numarul urgențelor reale, potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale. Din totalul celor 18.019 apeluri la numarul unic de urgența, 9798 au fost false și 8.221…

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Un echipaj al Poliției a intervenit, marți la pranz, in cazul unui barbat prabușit in stația de autobuz de pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, din apropierea Spitalului Județean de Urgența. Probabil barbatul consumase bauturi alcoolice in exces. Informația și fotografiile au fost trimis pe…

- Numarul apelurilor de urgenta a crescut de 15 ori in ultimii 11 ani, ajungand de la aproape 64.000 in 2006, la aproape 987.000 anul trecut, potrivit raportului de bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). La nivel national au fost gestionate 421.015 situatii de urgenta,…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Autoritațile din Pakistan au interzis promovarea in media a sarbatorii de Sfantul Valentin. Insa aceasta țara a ales sa ramana una profund musulmana, astfel ca mulți pakistanezi se declara impotriva acestei sarbatori, pe care o califica drept una de import occidental. Astfel, autoritatea…

- In cuprinsul unei intampinari depuse de procuroarea Mihaela Iorga Moraru la Curtea de Apel București apare un mesaj incredibil. „I s-a reproșat dnei Moraru Iorga ca denunțatorul ar fi putut fi reținut și ca in timp ce unii iau denunțuri și nu fac nimic, alții se chinuie sa aresteze”, apare in document.…

- In cursul anului trecut, primarul Dumitru Boroș, aflat la primul mandat in fruntea Barladului, a incercat pe cat posibil ca, impreuna cu funcționarii aparatului de specialitate din subordine, sa realizeze mai multe investiții menite sa schimbe fața orașului. Printre acestea se numara demararea, chiar…

- In Iasi, medicii fac tot ce e omeneste posibil sa salveze vietile a patru pacienti cu leucemie, care s-au imbolnavit de gripa in spital. Medicii susțin ca temutul virus AH1N1 ar fi fost adus de vizitatori. Gabriel Dimofte, director medical IRO Iași: „Unul este foarte grav, se pare ca este mai bine astazi,…

- Un barbat din localitatea mehedințeana Ostrovul Corbului a fost gasit mort, duminica dimineața, in locuinta sa distrusa de un incendiu, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor producerii decesului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Drobeta,…

- In ultima luna, opt oameni au murit din cauza gripei. La Iasi, patru pacienti bolnavi de leucemie, cu imunitatea la pamant, sunt in stare grava, dupa ce s au imbolnavit de gripa chiar in spital.Doctorii ne sfatuiesc sa ne vaccinam deoarece nu este exclus sa urmeze o epidemie ce s ar putea extinde pana…

- Copilul de 9 ani, aflat in coma si externat de la Spitalul din Oradea de medicii care au decis ca nu il mai pot tine internat, va fi transferat la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala in cursul zilei de vineri. Informatia a fost confirmata de reprezentantii unitatii sanitare bucurestene dar si de doctorul…

- Dr Mihaela Andreescu (foto), șefa Secției de Hematologie a Spitalului Colentina din București, alaturi de mai mulți medici sufletiști, au luptat sa salveze viața unui tanar bolnav de leucemie pe care niciun chirurg „de la stat” nu voia sa-l opereze pe creier. Și au reușit. Acestei povești, despre viața…

- Tanarul de 29 de ani care a talharit, vineri noaptea, o femeie din Pitesti care se intorcea de la serviciu, a fost plasat astazi sub control judiciar.In noaptea de 26 spre 27 ianuarie a.c., in urma unei sesizari primite prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, politistii din cadrul…

- Ilie Berbec, un tanar de 18 ani din Mehedinți, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. In prezent, Ilie Berbec este internat la Clinica de Hematologie din Cluj Napoca. Tratamentul este costisitor și de aceea orice ajutor este binevenit. A aflat despre cumplita…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Medic din Cluj da lectii la Bucuresti. Va opera copii cu probleme cardiace O echipa "100% romaneasca", condusa de un medic din Cluj, va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'' din Bucuresti. "În aceste zile am reusit sa punem bazele…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Cu prilejul premierei mini-seriei „American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace”, Ricky Martin a anuntat ca s-a casatorit in secret cu Jwan Yosef, cu care formeaza un cuplu inca din anul 2016. Cei doi au semnat deja toate actele, inclusiv un contract prenumptial, astfel incat Ricky isi poate…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Dupa proiectul care a vizat asfaltarea a 56 de strazi din șase cartiere, Barladul va putea realiza inca o importanta investiție cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre „Creșterea eficienței energetice a cladirii Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgența «Elena Beldiman»”, obiectiv…

- Recent, dr. Vasile Diaconu, cercetator la Muzeul de Istorie și Etnografie din Targu Neamț a publicat o noua carte despre trecutul zonei Neamțului, dar a dobandit și doua atestate profesionale deosebit de importante, despre care vom afla detalii din randurile de mai jos. -In vara ne-am intalnit pe șantierul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures a anuntat, luni, ca Punctul Mobil de Comanda, intrat in dotarea institutiei din anul 2009, a asigurat suportul tehnic al comunicatiilor in numeroase misiuni dificile din tara, inclusiv la incendiul de la sonda din Moftinu…

- Mai mult, in absenta diplomei de medic specialist, care nu i-a fost inca eliberata nici la doua luni de la sustinerea examenului, nu se poate inscrie nici in Colegiul medicilor, pentru a obtine autorizatia de libera practica care i-ar permite sa se inscrie la concursurile organizate de spitale. Conform…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Mihaela și Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" au sarbatorit trecerea in Noul An asemenea majoritații tinerilor de varsta lor. Cei doi au ales sa petreaca intr-un club din Slatina, acolo unde au dansat, s-au distrat și au intampinat cum se cuvinte Anul Nou.

- Pe final de an, Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamt primește sume consistente de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Neamț. Pe o parte, instituția finanțeaza serviciile spitalicești efectuate in luna noiembrie, aproape 5,5 milioane lei plus aproximativ 60.000 lei numai pe paliație. Pe de alta…

- Avand in vedere specificul perioadei si apropierea sarbatorii Craciunului, politistii au intensificat activitatile de control pentru asigurarea legalitatii depozitarii, transportului si comercializarii brazilor de Craciun. In cadrul actiunilor si controalelor desfasurate ieri, politistii au identificat…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz de…

- Barbat banuit de braconaj cinegetic, oprit cu focuri de arma, de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase. Agentul care a efectuat focurile de avertisment este acelasi care, in urma cu patru luni a fost ranit in urma unei misiuni asemanatoare. In data de 11.12.2017, in…

- Lavinia Parva a acordat un interviu in care a vorbit despre muzica, despre sarbatorile din copilarie, despre Stefan Banica dar si depre copil, scrie click.ro. Citeste si Lavinia Parva, destainuire in direct. Vedeta a povestit pentru prima data despre nunta cu Stefan Banica "Imi doresc…

- Programul national de oncologie se deruleaza, la Buzau prin sectia de la Spitalul Judetean de Urgenta, doua cabinete in sistem ambulatoriu si mai multe farmacii. 1.079 de bolnavi primesc tratament specific, insa numarul de medici care ii ingrijesc pe acestia este extrem de mic. Potrivit datelor Casei…

- Un tanar de 25 de ani, care a atacat vineri seara cu o bata doi politisti ai Sectiei de Politie din Sangeorz-Bai si a fost impuscat de aceștia, a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita. Tanarul i-a atacat pe politistii chemati de o localnica pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre tanarul de…

- Spectacolul 'Mofturile lui Nenea Iancu' de Mc Ranin se joaca duminica, 10 decembrie, de la ora 19:00, in Sala Mare. Toate incasarile vor fi donate Sectiei de Ingrijiri Paliative a Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste.

