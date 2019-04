Primarul Mangaliei se intalneste azi cu directorii institutiilor de invatamant. Afla motivul!

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia extinde perioada de administrare a cladirilor ce servesc drept sediu al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia, de la 20 de ani la 49 de ani. Motivul este faptul ca institutia de invatamant intentioneaza sa faca investitii in aceasta locatie, utile pentru procesul…

- Polițiștii din cadrul Biroului Poliției de Proximitate de la Politia Municipiului Buzau au organizat o noua actiune ce a vizat prevenirea si combaterea delincvenței juvenile, victimizarii minorilor și a absenteismului școlar. Polițiștii au efectuat verificari la 19 unitati comerciale, cu privire la…

- Ministrul Educatiei vine la Buzau. Vineri, Ecaterina Andronescu va participa la o sedinta cu directorii unitatilor de invatamant, apoi va avea o intrevedere cu autoritatile locale, la Palatul Comunal. Vizita este efectuata la invitatia conducerii Inspectoratului Școlar. Vineri, incepand cu ora 10.00,…

- Directorii de gradinite, scoli si colegii vor primi salarii mai mari, in medie cu 1.000-1.200 de lei. Guvernul a aprobat luni, 11 februarie, modificarile necesare pentru a motiva unele categorii de angajati, salariile carora nu au fost majorate in urma implementarii noii legi cu privire la salarizare.

- Directorii de gradinițe, școli și colegii vor primi salarii mai mari, în medie cu 1000-1200 de lei. Executivul a aprobat astazi modificarile necesare pentru a motiva unele categorii de angajați, salariile carora nu au fost majorate în urma implementarii noii legi cu privire la salarizare.…

- Agitatie si furie in sistemul de invatamant, inclusiv in randul profesorilor din judet. Motivul? Au fost instiintati ca, incepand din 1 ianuarie, vor fi trecuti in concediu de odihna pe intreaga perioada a vacantelor. Miza, pe cat de bizara, pe atat de reala: Guvernul trebuie sa scada drastic chetuielile…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a transmis, recent, o informare catre unitatile de invatamant privind efectuarea zilnica a triajului epidemiologic, dar si cu alte recomandari, in contextul cresterii numarului de imbolnaviri de gripa. "Dat fiind noile aspecte cu care ne confruntam,…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica Legea educatiei in sensul reducerii numarului de ore, a anuntat, joi, Ligia Deca, consilier de stat in cadrul Departamentului Educatie si Cercetare al Administratiei Prezidentiale. "Presedintele…