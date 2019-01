Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, luni, ca Romania este pregatita, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene, si pentru o varianta de Brexit fara acord. "Cred ca cel mai important lucru care trebuie spus este ca un moment semnificativ il reprezinta…

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramane incerta, in contextul in care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins in Camera Comunelor.

- Ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, a dezmintit duminica zvonuri potrivit carora numerosi membri ai Guvernului sustin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana (UE) in vederea unei iesiri din impas, relateaza Reuters.”Nu, un al…

- Fostul premier britanic Tony Blair i-a cerut vineri actualului sef al guvernului de la Londra, Theresa May, sa organizeze un nou referendum privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association. Mitingul, organizat la apelul asociatiei People's Vote,…