- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca intenționeaza sa taie brazii situați in parcul central al localitații, cu intenția de a ”pune in valoare” Palatul Cultural ”Ionel Floașiu”. El a recunoscut ca inițiativa sa s-ar putea sa atraga și critici, recunoscand ca inclusiv soția…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, se afla in mijlocul unui scandal dupa ce exista indicii ca a spus o minciuna in ceea ce privește inscrierea localitații in programul Comisiei Europene, intitulat WiFi4EU, prin intermediul caruia sunt sprijinite localitațile care vor sa dezvolte zone…

- Consilierul local Gabriel David face mișto de ”lucrarile de amploare” anunțate de primarul din Campia Turzii, in ”luna curațeniei”, spunand ca ”se spala drumurile pe vreme de ploaie” și ca in Parcul Mare este ”o curațenie de amploare... pe facebook”, pe teren fiind ”gunoaie cate vrei”. Read More...

- Primaria Campia Turzii a publicat anunțul de achiziție a unor servicii foto și video, sub denumirea de ”Servicii de fotografiere si de inregistrare-filmare pentru anul 2018 (incepand cu data de 01.04.2018-31.12.2018)”, la un preț estimat de 22.400 lei, fara TVA. Read More...

- Stimați cetațeni, Ultima saptamana a fost, poate, cea mai tensionata perioada din acest mandat, unde orgoliile, emoțiile și trairile de moment au influențat mesajele emise, atat de politicieni, cat și de dumneavoastra, in spațiul public. Read More...

- Astazi, vom face cunostinta cu Teodora Mureșan, șef Serviciu Administrativ din cadrul Primariei Campia Turzii, careia i-am adresat un set de intrebari care vizeaza atat activitatea dansei cat si a departamentului din care face parte. Read More...

- Incepand din aceasta saptamana, administrația locala a Municipiului Campia Turzii pune la dispoziția cetațenilor condiții logistice pentru realizarea de copii xerox și listari de documente. Read More...

- PSD Campia Turzii l-a prins cu ”mața-n sac” pe primarul Dorin Lojigan, dupa ce acesta a declarat unui saptamanal local ca expresia de ”mare asfaltare” nu-i aparține și ca este o formula care este ”expresia eșecului administrației anterioare, pe care acum incearca sa o transfere actualei administrații”.…