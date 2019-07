Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zile ne mai despart de debutul ediției cu numarul XII a turneului internațional de șah Arad Open. Șase mari maeștri sunt inscriși la ediția din acest an, programata intre 24-31 iulie, in frunte cu grecul Dimitrios Mastrovasilis (elo 2589). Pe aceasta lista scurta și valoroasa se mai afla numele…

- Dupa un an in care a fost in concediu de maternitate, Adela Popescu revine in platoul Vorvește lumea, in calitate de prezentator, pentru a fi alaturi de Lora și Cove in prima ediție aniversara. Emisiunea implinește patru ani. „Emisiunii Vorbește lumea ii doresc sa ramana reperul care este astazi și…

- Petre Apostol In vederea pregatirii participarii la Campionatul European de handbal feminin U19, programat in perioada 11-21 iulie, la Gyor, in Ungaria, echipa naționala a Romaniei, condusa de antrenorul ploiestean Dragos Dobrescu, a participat, la finalul saptamanii trecute, la Scandinavian Open, turneu…

- Pentru Romania, Primul Razboi Mondial nu s-a incheiat la 11 noiembrie 1918. Inaintarea Armatei Romane in Transilvania s-a facut in etape, iar pana la sfarsitul lunii ianuarie 1919, soldatii romani au ajuns la Munții Apuseni. Politica de la Budapesta nu era una tocmai agreata de catre Puterile Aliate…

- Samfest Jazz International revine cu a XI-a ediție ce va avea loc intre 21 și 23 iunie 2019, in Satu Mare. Locația este tot aceeași ca la ultimele doua ediții, Pasajul Ștefan Ruha, langa Turnul Pompierilor. Line-up-ul din acest an este cel puțin la fel de divers ca in anii trecuți, artiști din Norvegia,…

- Cu un an inainte de debutul turneului final EURO 2020, UEFA a deschis vanzarile de bilete. Incepand de astazi, acestea se pot cumpara exclusiv online de pe platforma www.euro2020.com/tickets. UEFA Euro 2020 va debuta pe 12 iunie 2020 și se va desfașura in 12 orașe europene, printre care și București.…

- PROIECT SILVER- sisteme antigrindina. In județul Satu Mare, se implementeaza proiectul „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU- 102, acronim Silver, in parteneriat cu Serviciul Național de Meteorologie din Ungaria, iar Comuna Craidorolt se afla pe lista celor 40 de localitați…