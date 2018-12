Primarul Ilan Șor a reîntors în R. Moldova alți 17 cetățeni Primarul de Orhei, Ilan Sor, continua sa întoarca moldovenii acasa. Alte 17 persoane din Orhei au revenit în țara, grație oportunitaților oferite de programul "Moldova e casa mea". Oamenii au decis sa vina în Orhei, în urma unui Regulament aprobat de autoritațile locale care pune la dispoziția conaționalilor mai multe facilitați.

Ilan Sor s-a întâlnit cu localnicii si le-a înmânat, personal, statutul de repatriat. Edilul a menționat ca programul va fi extins și la nivel național. "Programul nostru privind întoarcerea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- pentru reducerea emisiilor de CO2 Cine trebuie sa isi asume responsabilitatea pentru protejarea mediului? Cetatenii, agentii economici sau factorii politici? Majoritatea europenilor afirma ca fiecare cetatean ar trebui si poate sa faca ceva. Daca majoritatea germanilor, campionii mondiali autoproclamati…

- Fostul deputat Ion Margineanu si-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanta de la Balti la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoara, și daca cineva îmi spune ca ma iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodata în viața pentru…

- Un moldovean in varsta de 18 ani a murit, miercuri seara, intr-un spital din orasul Padova, Italia, unde a ajuns dupa un accident rutier produs sambata, 20 octombrie. Tanarul, impreuna cu patru prieteni, s-au rasturnat cu masina intr-o prapastie de la marginea drumului, transmite IPN.

- Bulgaria si-a anulat participarea la editia din anul 2019 a concursului Eurovision,a anunțat, luni, postul public de televiziune din aceasta tara, BNT. Reprezentantii BNT au adoptat o serie de masuri pentru a optimiza utilizarea fondurilor publice, iar concursul Eurovision nu s-a aflat pe lista de…

- Ludovic Orban a declarat, referitor la incidentul in care fostul premier Dacian Cioloș a fost apostrofat de o vanzatoare la Iași, in timpul campaniei de strangere de semnaturi pentru "Oameni noi in politica", ca majoritatea politicienilor, odata ajunși in funcții, pierd legatura cu oamenii, potrivit…

- Un numar de 26 de artisti plastici din Italia, Israel, Serbia, Moldova, Bulgaria si Romania participa la prestigioasa manifestare internationala de arte vizuale GorjFest. Manifestarea se afla anul acesta la cea de-a 29 editie si se va desfasura...

- In cadrul Programului ,,Centenarul Marii Uniri in Gorj”, inițiat de Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza in perioada 16-28 septembrie 2018, la Tg-Jiu, in județul Gorj și in județul Hunedoara Festivalul Internațional al Artelor…

- Toata copilaria și-a petrecut-o prin spitale și de ani de zile se deplaseaza doar cu scaunul cu rotile. Cu toate acestea, boala de care sufera nu a impiedicat-o pe Andreea Nechita sa-și doreasca sa performeze. A terminat Facultatea de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” din Iași și acum este medic…