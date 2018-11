Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea. "Acum cred ca este…

- "Acum cred ca este prea mult. A fost lovita mana lui cea dreapta, Marian Neacsu, una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica. E cel care l-a ajutat sa-l decapiteze pe Victor Ponta etc. Discutam de o stare aproape de dementa politica, in care distrugi pe oricine…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea. "Acum cred ca este…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, considera ca prezenta scazuta la referendum reflecta starea de spirit a poporului fata de actuala clasa politica romaneasca.„E un rezultat care pe unii i-a bucurat, pe altii i-a intristat. Un lucru este cert. In momentul de fata exprima starea de spirit a…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca, in incercarea de a iesi "nesifonata complet" din "bataliile" publice care au avut loc de-a lungul timpului la Bucuresti, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut un pas spre disidenta. "Din punctul meu de vedere,…

- 'Din punctul meu de vedere, doamna primar este disidenta in momentul de fata. Dupa schimbul de replici din ultimele zile, nu mai exista cale de intoarcere. Orice cedare din partea ei este egala cu moartea politica si, desigur, disparitia in totalitate din esicherul unor posibile candidaturi, indiferent…

- Suspendarea președintelui Klaus Iohannis este dorita doar de Partidul Social Democrat. Ultima declarație publica a președintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, arata o poziționare clara și total opusa PSD-ului pe aceasta tema. Avocatul Ingrid Mocanu a vorbit atat despre miza juridica, dar și despre…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin afirmatiile ca ar fi fost vizat de o tentativa de asasinat, incearca "sa se victimizeze" pentru a distrage atentia de la...