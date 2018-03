Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Ion Cebanu se arata indignat de indiferența primarului interimar al Chișinaului, care s-a eschivat de la evenimentul dedicat Centenarului Unirii. Șeful fracțiunii PL din CMC a criticat-o pe Silvia Radu din motiv ca-și face imagine utilizand instrumentele Primariei.

- Liderul PSD Iasi Maricel Popa sustine ca primarul Mihai Chirica si-a luat concediu doar ca sa-l salveze pe viceprimarul Gabriel Harabagiu, care si-a pierdut mandatul de consilier, seful PSD transmitandu-i edilului de Iasi mesajul "Mihaita, hai sa facem treaba pentru Iasi!", informeaza news.ro.

- ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia” – evenimente dedicate aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania! Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania…

- Simona Halep a fost foarte nervoasa in meciul de ieri caștigat in turul doi de la Miami cu Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. Jucatoarea noastra a aruncat cu racheta de pamant in game-ul patru și a fost amendata de organizatori cu 2.500 de dolari, anunța ziare.com. Suma ar urma sa fie reținuta din premiul…

- Lucian Radulescu – consilier parlamentar și consilier al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti cu atribuții de coordonare al Hipodromului Ploiești a avut audienta la ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, cu privire la introducerea sistemului de pariuri competitionale sportive, prin operatorul Loteria…

- „Gata cu blaturile. Vreau sa vad fiecare sef de organizatie cum da cu parul in seful CJ de la PSD, in primarul PSD, in prefectul PSD, in toti sefii de deconcentrate. Cine nu are pute-rea, sa abandoneze acum, sa-l lase pe altul", tuna el. Pai bine, bre nea Sica, dar tu nu stii ca la Iasi chiar amicul…

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- "Gata cu blaturile cu PSD, v-o spun din capul locului! Sunt un om bland, care iubeste oamenii, care intotdeauna am preferat in actiunea politica sa conving, nu mi-a placut sa fiu ascultat de frica (...), dar nu voi mai accepta ca 75-85- din partid care munceste sa bata pasul pe loc din cauza ca 25-…

- Liviu Dragnea a marturisit secretul care il menține in forma...politica. In fiecare zi, liderul PSD mananca o eugenie. ”Am mancat o eugenie. Sunt cu eugeniile de cand eram mic și mananc eugenii de la Boromir uite ca sa ma și critice. Mananc una pe zi, maxim. Am și in mașina, și in birou și…

- Seful diplomatiei de la Budapesta a calificat drept „inacceptabila” încalcarea dreptului la circulatie a unui cetatean european, în lipsa unei decizii a instantei în acest sens. Attila Dabis, comisar pentru afaceri externe al Consiliului National Secuiesc în…

- Reactie de ultima ora a justitiei din Serbia in privinta scandalului extradarii mogulului fugar, Sebastian Ghita. Dupa intalnirea de acu cateva zile dintre Klaus Iohannis si omologul sarb, Aleksandar Vucic, lucrurile par ca se misca. Seful statului a si anuntat ca l-a intrebat pe Vucic de aceasta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, vineri, ca informatiile privind anchetarea sa in Brazilia pentru spalare de bani sunt false si ca nu a fost chemat la audieri, comentand, ironic, ca l-au prins "vanzand portocale pe plaja". "Inteleg ca este o suparare si trebuie sa incalzeasca ciorba. Au incalzit-o,…

- Viorica Dancila și-a depus candidatura pentru numarul doi in PSD. Liviu Dragnea, președintele PSD a anunțat la Parlament ca o susține și o va vota la Congresul Extraordinar. Liderul PSD a mai spus ca validarea candidaturilor va fi facuta de catre Comitetul Executiv Național de vineri, care se reunește…

- Oaspete de seama la baza sportiva de la Aninoasa! Ieri, pe cocheta arena a echipei noastre a pasit Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal. Seful forului national de fotbal si Gabriel Bodescu, secretarul FRF, au fost intampinati la stadionul din Aninoasa de Cristian Mitrea (presedintele…

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca nu va candida pentru niciuna din functiile de conducere a PSD, dar la Congresul din 10 martie il va sustine pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, pentru o functie de vicepresedinte."Nu am intentionat…

- In curand, cladirea in care au funcționat, pana in 2011, Judecatoria și Parchetul de pe langa Judecatoria Murgeni va deveni sediul Primariei și Consiliului Local. Dupa ani de așteptare, pe 22 februarie, guvernul a adoptat Hotararea nr. 58/2018, privind modificarea datelor de identificare a unui imobil…

- Din bugetul municipiului Campina, o suma importanta este alocata in acest an capitolului "Asistența sociala" - 10,83 milioane lei, adica peste 108 miliarde lei vechi. Haideți sa vedem impreuna ce inseamna acest capitol și cum au fost repartizați banii prin decizia Primariei și cu aprobarea Consiliului…

- In sedinta de Consiliu Local de marti, 27 februarie, consilierii locali sigheteni au votat Bugetul. Municipiul are un buget de 148.149, 06 mii lei, din care cea mai mare parte, respectiv 140.444,52 mii lei, va fi utilizata pentru salariile angajatilor Primariei si a serviciilor aflate in subordinea…

- Steaua va avea numele trecut pe trofeul Champions League. Anunțul a fost facut de șeful UEFA. La Congresul Ordinar al UEFA, de la Bratislava, ”cluburi precum Steaua București și Steaua Roșie Belgrad vor fi urmatoarele formații care iși vor trece numele pe trofeul Champions League”, a declarat slovenul…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev si-a pus semnatura pe legea privind reintegrarea regiunii Donbas. Seful statului ucrainena a subliniat ca documentul este unul cadru si cere o completare legislativa…

- Dragnea, intrebat de ce nu a vorbit cu Iohannis despre șeful SPP: Pentru ca nu am vrut!, a spus liderul PSD, marți, la Parlament, dupa votarea in plenul comun a celor doua Camere a constituirii comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului Roman de Protecție și Paza (SPP). …

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru mentine deschisa flacara scandalului intre primar si directorul unitatii. Dupa ce a fost acuzat ca are interese ca insolventa UATAA sa continue, managerul Eugen Corcoata a iesit la at...

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia…

- UPDATE Excluderea lui Mihai Chirica din PSD este o chestiune fireasca, ce trebuia practic formalizata, in conditiile in care primarul Iasiului, prin atitudinea avuta, s-a despartit mai demult de colegii sai, atacand "in mod josnic, mizerabil partidul care l-a sustinut politic", a declarat vineri…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, ramane in PSD, s-a decis, miercuri seara, in sedinta Biroului Municipal Permanent Largit. De asemenea, de acelasi vot s-au bucurat si viceprimarul Gabriel Harabagiu si social-democratul Sorin Iacoban. "S-a votat, cu doua abtineri, sa ne continuam drumul in PSD. Am cerut…

- Cladirea Amfiteatrului ce apartine Liceului de Arta "Dimitrie Cuclin" ar putea fi demolata in scurt timp sau ar putea intra in posesia proprietarului terenului de sub aceasta daca alesii locali nu vor lua o decizie in acest sens. Problemele au aparut in urma cu mai bine de 10 ani cand terenul aferent…

- Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara faptul ca membrii Comisiei de Etica au decis cu patru voturi din sapte excluderea primarului de Iasi Mihai Chirica din PSD, propunerea fiind inaintata Biroului Permanent Judetean al organizatiei. Totodata, Comisia de Etica a mai propus excluderea…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. La audieri vor fi invitați și premierul Viorica Dancila, și vicepremierul…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat".

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- In cazul Baii Comunale, primarul Mihai Chirica a sustinut ca sunt pierderi anuale de 200.000 euro. Obiectivul a fost deja inchis, un iesean venit la dezbatere cerandu-i socoteala primarului pe aceasta tema. Baia Comunala va ramane inchisa, potrivit edilului, iar in sedinta plenului Consiliului Local…

- Doi consilieri locali au propus creșterea plafonului pensiei nete la 1.450 lei pentru pensionarii care vor putea beneficia de gratuitați pe transportul public urban din municipiu. Proiectul de hotarare va fi discutat la ședința ordinara a Consiliului Local din aceasta saptamana. Proiectul de hotarare…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Liderul PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a contestat legitimitatea Consiliului de Administratie interimar al Aparegio. Politicianul spune ca administratorii vechi puteau fi mentinuti in functie pana la selectarea noului Consiliu de...

- Mihai Fifor l-a eliberat din functie pe seful corpului de control al fostului premier Mihai Tudose. Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul…

- Primaria Sectorului 6 din Bucuresti a inceput procesul de reinoire a contractelor pentru locurile de parcare, astfel ca toti cetatenii care vor sa aiba in continuare un astfel de spatiu unde sa-si lase masina trebuie sa depuna o serie de documente la Serviciul Parcari din cadrul Primariei. Odata cu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca va merge, miercuri, ca șef al unei delegatii PSD-ALDE, la consultarile care vor avea loc, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru, asta deși, anterior, afirmase ca nu va…

- Gianni Pittella, liderul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, saluita nominalizarea Vioricai Dancila, șefa delegației PSD in Parlamentul European, la funcția de prim-ministru al Romaniei.„Salutam nominalizarea politica a euro-deputatului Viorica…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, dupa propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier PSD, ca raspunderea pentru guvernarea catastrofala este exclusiva a PSD și cere alegeri anticipate.

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Lupta pentru conducerea PSD, intre actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose se poarta la vedere. Seful guvernului ataca frontal, inclusiv prin ultimele aparitii de la TV si prin critica adusa ministrilor sustinuti de Dragnea. Liderul partidului, aflat in fiefurile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea considera rezolutia semnata luni de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PCM, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc drept neconstitutionala si „de...

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca reducerile de personal ar putea sa inceapa din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajati ar putea fi concediati, scrie MEDIAFAX . ”In jur de 150 de persoane pleaca, in conditiile in care vom primi…

- "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot sa vi le transmit ca, contrar celor afirmate in mass-media de catre o asociatie si presedintele acesteia, nu se construieste pe spatiul verde in Parcul Romniceanu niciun patinoar, nici pe spatiul verde si nici pentru o alta zona. Este o dezinformare,…