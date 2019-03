Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ALDE din Rovinari, Robert Filip, a anuntat ca se alatura protestului de pe 15 martie pentru constructia de autostrazi, initiat de antreprenorul sucevea Stefan Mandachi, si provocand alti edili sa-i urmeze exemplul.

- Primarul ALDE din Rovinari, Robert Filip, a anuntat ca se alatura protestului de pe 15 martie pentru constructia de autostrazi, initiat de antreprenorul sucevea Stefan Mandachi, si provocand alti edili sa-i urmeze exemplul.

- Un retailer de mobilier si decoratiuni pentru casa, cu peste 800 de angajati in Romania, se alatura miscarii care sprijina constructia de autostrazi, demarata de omul de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit din fonduri proprii primul metru de autostrada din Moldova.

- Primarul ALDE al orașului Rovinari, județul Gorj, Robert Filip, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova.In plus, primarul orașului Rovinari, ...

- Primarul ALDE al orașului Rovinari, Robert Filip, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. In plus, Filip ii provoaca ...

- Stefan Mandachi, suceveanul care a mobilizat Romania sa strige „#si eu” pentru constructia de autostrazi a conceput campania de informare cu ajutorul a doua firme din Bucuresti. Mandachi a declarat pentru „Adevarul” ca spera ca, la inaugurarea primului metru de autostrada din Moldova, programata pe…

- Primarul PSD al comunei Savinești din județul Neamț, Daniel Horciu, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova.Daniel Horciu a declarat, pentru ...

- Unul dintre cei trei oameni de afaceri provocati de suceveanul Ștefan Mandachi sa se alature protestului sau de pe 15 martie a.c. fata de lipsa de implicare a autoritatilor in constructia de autostrazi in Romania, si in special in Moldova, a raspuns pozitiv acestei invitatii. Ștefan Mandachi i-a ...