- De la ora 20.30, Presedintele Klaus Iohannis va vorbi despre importanta evenimentului care are loc la Sibiu si despre relevanta organizarii unui eveniment istoric intr-un oras al Romaniei care devine inima Europei, de ziua Europei. LIVE VIDEO AICI In contextul exercitarii de catre…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, considera ca șeful statului transpune conflictul pe care-l are cu Guvernul Romaniei in mod gratuit și inutil in sanul Uniunii Europene, in condițiile in care președintele Romaniei a decis sa nu o invite pe premierul Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca intalnirile pe care le va avea cu premierul Ungariei, Victor Orban, care va efectua incepand de miercuri o vizita de trei zile in Romania, vizeaza numai acordarea sprijinului reciproc pentru candidatii la alegerile europarlamentare, informeaza…

- Mitingul cu spectacol folcloric al PSD, anuntat la Iasi, pe 9 Mai, de Ziua Europei, la care urmeaza sa participe si liderul partidului, Liviu Dragnea, va primi replica contestatarilor partidului. Pe Facebook a inceput mobilizarea pentru organizarea unor contramanifestatii, din partea societatii civile.…

- Viorica Dancila a declarat sâmbata, la Brad, ca nu se va ruga de nimeni sa o invite la Summitul de la Sibiu, precizând ca este important pentru România, ''dincolo de orgoliile proprii, dincolo de interesul personal al unuia sau altuia'', ca acest

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune sambata, pe Facebook, motivul pentru care premierul Dancila nu a fost invitata la Summitul de la Sibiu, care va avea loc saptamana viitoare. Reacția lui Mureșan vine dupa ce ieri premierul a spus ca ca i se pare "greu de ințeles" și "nepotrivit ca tocmai…

- Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, care va avea loc pe 9 mai la Sibiu, este cel mai așteptat eveniment politic european in perioada deținerii de catre Romania a Președinției Consiliului UE. In acest context, liderii europeni vor discuta despre noua agenda a UE pentru 2019-2024, conform…

- Bruxelles, 30 aprilie 2019.Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa iși poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura și multipolara. In contextul alegerilor…