- Noul antrenor al “Șepcilor roșii” a vorbit despre ambițiile sale, noua poziție pe care o va ocupa, lotul echipei, dar și despre staff, intr-un amplu interviu acordat site-ului oficial al formației clujene.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca fetele tinere din mediul rural s-au dus in strainatate unde au ajuns sa se prostitueze, in timp ce baietii muncesc in Europa "pe te miri ce" si sunt transformati in sclavi. Reprezentantii PNL Iasi ii cer demisia.

- O echipa de savanți ai Institutului Oncologic, condusa de doctorul in științe biologice Valentina Stratan, a dezvoltat și implementat o metoda revoluționara de prevenire și tratament al cancerului.

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost vineri seara la meci și a savurat victoria echipei locale Poli in fața lui Dinamo, scor 2-0. Edilul il sfatuiește pe Ionuț Negoița sa nu ii cedeze clubul lui Horia Sabo. Rezultatul duce gruparea din Copou pe locul 1 al clasamentului dupa prima zi a etapei a 5-a,…

- Mai multi deputati si senatori PNL au depus un proiect legislativ de modificare a Codului Muncii, astfel incat angajatii care presteaza munca in zilele de repaus saptamanal sa primeasca doar o compensatie financiara iar repausul sa scada la 24 de ore. ”Regimul juridic al muncii prestate in zilele de…