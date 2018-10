Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Iasului s-au incheiat, aseara, fara traditionalul foc de artificii, ceea ce reprezinta o premiera a ultimilor 25 de ani. Decizia de anulare a venit cu doar cateva ore inainte de eveniment. Primaria Iasi a aflat, ieri, in jurul orei 15,00, ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a retras…

- Sarbatorile Iasului s-au incheiat aseara fara jocul traditional de artificii, ceea ce reprezinta o premiera a ultimilor 25 de ani. In mediul politic deja se vorbeste despre un „sabotaj". Decizia privind anularea focului de artificii a venit cu doar cateva ore inainte de eveniment pe nepusa masa: Primaria…

- Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la Sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o "presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. "Asta chiar daca trebuie sa tragem…

- Desfașurare impresionanta de forțe astazi, 12 septembrie, in Piața Bobalna din Dej, cu ocazia sarbatoririi Zilei Pompierilor din Romania. In fiecare an, pe 13 septembrie, pompierii militari iși sarbatoresc eroii din Dealu Spirii care și-au sacrificat viața in Revoluția de la 1848. Cu aceasta ocazie,…

- In fiecare an, la data de 13 septembrie este aniversata Ziua Pompierilor din Romania. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi organizeaza o serie de manifestari dedicate aniversarii a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si a „Zilei…

- Un utilaj CFR a deraiat, joi, intre statiile CFR Titu si Boteni, doua persoane fiind ranite. La fata locului au ajuns mai multe ambulante, echipaje de descarcerare si un elicopter SMURD. "Utilaj CFR deraiat intre statiile CFR Titu, respectiv Boteni cu 2 victime constiente, intervine detasamentul…

- Sergentul major Eduard Mitrea a fost senzația conferinței de presa organizate astazi, 20 iulie, la Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Petrodava” al județului Neamț. Plecat de la varsta de 8 ani, cu parinții in Italia, a studiat la facultatea de drept din Roma, iar dupa absolvire s-a angajat ca…