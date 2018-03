Primarul Harpa: „Vom găsi soluţii şi pentru asfaltarea celorlalte străzi din Târgu Neamț” Intr-o conferinta de presa a primarului Daniel Harpa, acesta a tinut sa-i linisteasca pe cei care-l critica pe retelele de socializare ca nu le sunt asfaltate drumurile din Targu Neamț. Edilul le-a reamintit ca legea nu-i permite sa asfalteze un drum pana nu sunt asigurate utilitatile, respectiv apa si canalizarea. El a manușa celor care-l critica și i-a invitat sa se alature celor din primarie sa faca administrație locala. „Stim cu totii ca de la sfarsitul anului 2012 orasul nostru a intrat intr-un proces extins de reabilitare si modernizare, incepand de la rețeaua de apa-canal, apoi drumurile,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

