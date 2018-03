Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ciugud, judetul Alba, Gheorghe Damian, care a atras cele mai multe fonduri europene din tara, a anuntat, miercuri, ca a fost exclus din PSD, anuntand ca va ramane independent. Primarul a criticat modul in care a fost exclus “noaptea ca hotii”, fara sa i se dea dreptul la aparare, informeaza...

- Gheorghe Damian, care pana la excludere era vicepresedinte al PSD Alba si unul dintre cei mai longevivi primari ai partidului din judet, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca excluderea sa din PSD a fost aprobata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest sens…

- Gheorghe Damian, care pana la excludere era vicepresedinte al PSD Alba si unul dintre cei mai longevivi primari ai partidului din judet, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca excluderea sa din PSD a fost aprobata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest…

- Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, comuna din Romania care a atras cele mai multe fonduri europene, a fost exclus din PSD, decizia fiind validata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest sens a fost inaintata in urma cu un an de catre organizatia judeteana din Alba.…

- Primarul din Ciugud, comuna cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din tara, Gheorghe Damian, exclus din PSD in ianuarie 2017 de organizația județeana – ”noaptea, ca hoții” -, a primit in urma cu cateva zile aprobarea CEx-ului cu privire la aceasta decizie, in urma contestației sale, el considerand…

- Decizia definitiva de excludere din PSD a primarului, care a adus 27 de milioane de euro din fonduri europene in comuna Ciugud si in comunele limitrofe, a fost luata in sedinta Comitetului Executiv National al PSD din 22 ianuarie 2018, dupa 1 an de zile de la hotararea similara luata de PSD Alba. Primarul…

- Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, 7 martie 2018, la sediul primariei din Ciugud, primarul Gheorghe Damian a vorbit despre situația sa politica și a precizat ca a fost exclus din PSD. “Declar ca sunt independent, ca, in urma cu ceva vreme, conducerea centrala a PSD a luat decizia, in urma…

- Cel mai performant primar de comuna din Romania, Gheorghe Damian, a fost exclus oficial din PSD. Primarul din Ciugud afirma ca decizia a fost luata ”noaptea ca hotii” si a fost un troc pus la cale de presedintele interimar al organizatiei PSD Alba, in schimbul votului pentru schimbarea fostului premier,…

- Moțiunea simpla a PNL indreptata impotriva ministrului Educației este fara temei. Acuzele nu sunt susținute de realitate și argumente. Este ridicol sa depui o moțiune in care acuzi salarizarea nestimulativa a profesorilor cu doar cateva zile dupa ce acestea au crescut cu 20% pe net. Școala reprezinta,…

- Partidul Liberal respinge oferta lansata de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, privind susținerea unui candidat unic pro-european la funcția de primar al capitalei. Anunțul a fost facut într-o postare pe Facebook de catre purtatorul de cuvânt al Partidului Liberal, Ionel Pușcașu. Acesta afirma…

- Incepand de la 1 martie 2018, s-au majorat salariile medicilor și profesorilor așa cum a fost prevazut in Legea salarizarii unitare. Salariile profesorilor cresc in medie cu 20%, iar cele ale medicilor și asistenților cresc pana la nivelul maxim din grila de salarizare, prevazut pentru anul 2022. Aceste…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- Conducerea FMI dezminte afirmațiile Maiei Sandu, care a declarat dupa vizita sa la Washington ca a discutat cu reprezentanții Fondului despre faptul ca autoritațile Republicii Moldova nu accepta condiționalitatea de anticorupție in cadrul programului de susținere al FMI.

- Pacienții internați la Spitalul Județean de Urgența Craiova se plang ca in unele saloane este frig. Noaptea, bolnavii se invelesc cu cate doua paturi, iar in timpul zilei stau in pulovere si cu caciuli pe cap. Conducerea spitalului spune ca ...

- Liderul PNL Ludovic Orban se asteapta sa fie achitat in dosarul sau, iar din acel moment, dupa 5 martie, va incepe sa-si manifeste puterea cu adevarat in interiorul partidului, au precizat surse din partid. Sursele sustin ca Ludovic Orban va incepe o curatenie masiva in interiorul partidului si va ataca…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa...

- In calitate de membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Razboiului pentru intregirea Neamului sunt onorat sa anunț ca județul Alba va avea 70 de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri și finanțate cu peste 8 milioane de…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Obiectivul de importanța naționala asumat de PSD – acela de a opri exodul medicilor și asistenților din țara – devine realitate. Pentru prima data specialiștii romani din sistemul de sanatate ajung sa aiba salarii europene, urmare a majorarilor substanțiale dispuse prin legea unica a salarizarii inițiata…

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a descris Coreea de Sud drept "foarte impresionanta" si a indicat ca doreste sa continue politica de reconciliere cu Seulul, informeaza postul France 24, citand agentia de stiri nord-coreeana KCNA.

- PSD așteapta propuneri de la Guvern, privind comasarea sau restructurarea unor instituții de stat. Anunțul a fost facut luni, la sediul partidului, de catre președintele formațiunii, Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dancila spune, insa, ca nu a avut loc nicio discuție pe aceasta tema și nu are legatura…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, susține ca salariile vor crește pentru copleșitoarea majoritate a angajaților – peste 95% – de la 1 ianuarie 2018, așa cum prevede legea salarizarii unice. „Scad mega-salariile, care nu se incadreaza in structura și ierarhia legii. Pentru situațiile reclamate de scadere…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . UPDATE 16.20: Primarul Mihai Chirica…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Județean Iași au votat, vineri, excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate. Din…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Din cei 23 de membri ai Biroului Permanent Judetean Iași, 18 au votat pentru excluderea lui Mihai Chirica din PSD. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a…

- Salariile vor crește pentru copleșitoarea majoritate a angajaților – peste 95% – de la 1 Ianuarie 2018, așa cum prevede legea salarizarii unice. Scad mega-salariile, care nu se incadreaza in structura și ierarhia legii. Pentru situațiile reclamate de scadere a salariilor – cazuri speciale, punctuale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta "unor executii" in PSD, anuntate de "prosti" pe "tot felul…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza sa ocupe…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, susține ca de peste un an de zile, imediat dupa data caștigarii alegerilor parlamentare de catre Partidul Social Democrat și ALDE, „opoziția de dreapta a invrajbit sute de firme impotriva Programului de guvernare și le-a forțat sa mareasca prețuri, sa nu mareasca salariile…

- De peste un an de zile, imediat dupa data caștigarii alegerilor parlamentare de catre Partidul Social Democrat și ALDE, opoziția de dreapta a invrajbit sute de firme impotriva Programului de guvernare și le-a forțat sa mareasca prețuri, sa nu mareasca salariile in privat, sa nu plateasca impozitele…

- Daniel Iordachioaie a recunoscut ca a trecut printr-o experiența neplacuta. A vrut sa ajute pe cineva sa-și cumpere un cal, dar a ieșit in paguba. Daniel Iordachioaie, care s-a luptat cu o boala crunta in trecut , a avut parte de multe pațanii de-a lungul vieții sale. Artistul a vrut, in urma cu cațiva…

- Nici zona ultra centrașa a municipiului Targoviște nu este ferita de hoți. Noaptea trecuta persoane neunoscute au spart magazinul alimentar Post-ul Hoții au dat o spargere chiar in centrul municipiului Targoviște! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Deputatul de Neamț, Ioan Munteanu, care este și liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, ca demisioneaza din funcția de parlamentar pe fondul unor probleme de sanatate. Anunțul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa transmis agenției Agerpres.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit la finalul sedintei pe care a avut-o cu colegii din partid despre deciziile luate in cadrul sedintei de coalitie. Tariceanu sustine ca nu vor exista modificari majore in cadrul programului de guvernare si nu vor exista masuri fiscale noi."Am…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEx) se reunește astazi pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, relateaza News.ro. Mulți dintre ministri isi vor pastra functiile si in ...

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, de la ora 16.00, la sediul partidului din soseaua Kiseleff, pentru a decide componenta noului cabinet condus de Viorica Dancila, au precizat surse din conducerea partidului.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, pentru News.ro, ca in PSD si la nivelul Guvernului nu sunt disfunctionalitati, ci mai degraba "orgolii” care spera ca vor fi stinse foarte repede dupa Comitetul Executiv National.IMPORTANT PENTRU TOȚI CITITORII El a…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat duminica. pentru AGERPRES, ca PSD trebuie sa ramana unit iar „tensiunile” de la varful partidului sa fie eliminate. Mesajul lui pentru luni este: „Unu – eliminarea tensiunilor de la varful partidului si doi – PSD trebuie sa ramana…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat duminica pentru AGERPRES ca PSD trebuie sa ramana unit iar "tensiunile" de la varful partidului sa fie eliminate. Intrebat in ce anume va consta mesajul cu care se va prezenta luni la sedinta Comitetului Executiv National,…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat duminica, pentru News.ro, ca in PSD si la nivelul Guvernului nu sunt disfunctionalitati, ci mai degraba "orgolii" care spera ca vor fi stinse foarte repede dupa Comitetul Executiv National, el adaugand ca toti cei din partid trebuie sa inteleaga…

- Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- "Conducerea colectiva" a PSD are un sustinator surpriza la Cluj. Vezi ce spune Horea Nasra, liderul interimar al PSD Cluj Horia Nasra, singurul clujean din forul restrans de conducere al PSD - Comitetul Executiv National (CEX), a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre propunerea omului doi din PSD privind…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a opinat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in 2020, ALDE va fi principalul partid de dreapta, iar PSD va fi principalul adversar politic al acestuia.Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor…

- Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor din judet, presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca partidul sau ramane in continuare partener al PSD, dar ca alegerile din 2020 sau poate chiar si cele europarlamentare ii…

- Slujba de îngropare a Regelui Mihai I va fi oficiata sâmbata în Catedrala Manastirii Curtea de Argeș, dupa care sicriul va fi purtat într-o procesiune pâna la Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala aflata