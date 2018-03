Primarul General: "Suntem in grafic cu toate pregatirile pentru Turneul Final UEFA 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va mai avea capacitate de depozitare a gunoiului in circa trei ani, in conditiile in care capacitatea de depozitare a tarii este de 18 milioane tone, iar jucatorii din aceasta industrie sunt amenintati de proiectul de OUG privind regimul deseurilor, a declarat directorul general al companiei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, s-a intalnit, miercuri, cu Mikhael de Thyse, secretarul Conventiei Consiliului Europei privind combaterea manipularii competitiilor sportive, a anuntat ministerul pe pagina sa de Facebook. Cele doua parti au discutat despre rolul esential pe care il are…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii. Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- La Guvern a avut loc luni o conferința de presa in care s-a vorbit despre stadiul lucrarilor de modernizare și construcție a celor patru stadioane bucureștene in vederea Campionatului European din 2020. Au fost prezenți Ioana Bran, noul Ministru al Sportului, Gica Popescu, unul dintre consilierii ministrului,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, consilierul onorific Gheorghe Popescu, reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii vor sustine astazi o conferinta de presa pentru a prezenta stadiul pregatirilor…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, intr-o vizita oficiala, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu...

- „Vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Stadionul Steaua si Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf realizate de Ministerul Dezvoltarii, prin Compania Nationala de Investitii. Acest act normativ este necesar intrucat cele doua stadioane au fost declarate, alaturi…

- Valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, se razboieste de cativa ani cu ANAF, intr-un proces in care este vizata firma familiei sale, Alco Rom SRL. Conflictul a izbucnit in 2013, iar...

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a reacționat ironic, miercuri, intrebat daca ar trebui sa dea vreo explicatie referitoare la revocarea din functie a procurorului sef al DNA la intalnirea pe care o va avea joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care vine intr-o…

- Propunerea premierului Romaniei, Viorica Dancila, de a organiza o ședința comuna a legislativelor Republicii Moldova și Romaniei nu a fost susținuta de autoritațile de la Chișinau. Cel puțin asta susține senatorul roman Iulia Scintei, care a specificat, intr-o postare pe o rețea de socializare, ca guvernarea…

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- Discuția referitoare la salariul Cristinei Neagu a revenit in actualitate marți, cand jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit pe blogul personal ca cea mai buna handbalista a lumii ar incasa la CSM București cel mai mare salariu de bugetar din Romania . Libertatea a incercat sa obțina o confirmare…

- Prim-ministrul Dancila a subliniat ca relatiile excelente dintre Romania si RF Germania se bazeaza si pe stranse legaturi interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat si a contributiei originarilor germani din Romania stabiliti in Germania.In cadrul intrevederii,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Carmen Dan si premierul Dancila, anunt de ULTIM MOMENT: Proiect pentru o REFORMA in Politia Romana…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020, transmite News.ro . El a precizat ca doreste aceasta schimbare…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, ce au debutat astazi la pranz. Cei 28 de sportivi se alatura celorlalți 2.925 de participanți ce vor concura pentru un loc pe podium la…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Corina Cretu, intalnire oficiala cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat ca a convenit cu noul premier Viorica Dancila ca pâna la 23 februarie sa realizeze un plan de actiune comuna pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene.…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a depus in aceasta seara (azi, 29 ianuarie) juramantul de investire. Ceremonia a avut loc la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Ioana Bran este cel mai tanar ministru al noului Cabinet de la Palatul Victoria. Ministrul Tineretului și Sportului a absolvit…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- Care sunt solicitarile ALDE pentru viitorul program de guvernare Neintroducerea de noi taxe si impozite, legile parteneriatului public-privat, minelor, precum si o redefinire a Declaratiei 600 sunt doar cateva dintre solicitarile ALDE pentru noul program de guvernare, au precizat surse din partid. "Vrem…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Confederatia Europeana de Volei sustine organizarea in Romania a Campionatului European de volei feminin din 2021, presedintele Aleksandar Boricic intalnindu-se la Bucuresti cu reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului si Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Presedintele Federatiei…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competitii majore. Dupa jumatate de secol, Romania are sanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanti oameni din voleiul european au venit la…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a salutat decizia Președintelui Romaniei de a o desemna pe Viorica Dancila drept candidat pentru funcția de prim-ministru, argumentand ca europarlamentarul PSD indeplinește toate condițiile politice și profesionale pentru o asemenea funcție. Mai mult, Beatrice…

- "Viorica Dancila este un parlamentar european de anvergura, cu expunere și experiența politica relevanta, atat extern, ca șefa a delegație romane de europarlamentari in S&D, cat și intern, ca președinta a organizației de femei a PSD. Romania are nevoie de un premier european, care sa readuca…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…