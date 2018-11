Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal politic in PSD, Gabriela Firea pleaca din țara.Primarul Gabriela Firea va efectua, incepand de luni, o vizita oficiala in Madrid, la invitația omologului sau Manuela Carmena Castrillo, pentru a semna un memorandum de cooperare ce vizeaza dezvoltare durabila, infrastructura,…

- Conform unui comunicat al PMB, cei doi edili vor semna un Memorandum de cooperare intre cele doua orase in domeniile: dezvoltare durabila, infrastructura, educatie, cultura si turism. „Un oras cu aproape 4 milioane de locuitori, asa cum este Madridul, care a reusit in doar cativa ani sa rezolve,…

- Vizita oficiala este la invitația omoloagei sale din Madrid, Manuela Carmena Castrillo. ”Primarul Capitalei si Primarul orasului Madrid vor semna un Memorandum de cooperare intre cele doua orase in domeniile: dezvoltare durabila, infrastructura, educatie, cultura si turism.” anunța Primaria…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, insotita de o delegatie de specialisti va efectua incepand cu data de 5 noiembrie o vizita oficiala in capitala Spaniei, la Madrid, la invitația omoloagei sale Manuela Carmena Castrillo.Cele doua vor semna un Memorandum de cooperare intre cele…

- Primarul general Gabriela Firea va efectua, in perioada 22-27 octombrie, o vizita oficiala la Tokyo, unde va avea intrevederi cu inalti oficiali japonezi, impreuna cu care va aborda teme ca managementul traficului, smart-city, planificare urbana, reducerea riscului seismic, modernizarea sistemului de…

- Ciprian Ciucu, consilierul general din cadrul Primariei Capitalei, atrage atentia ca masurile propuse de primarul Gabriela Firea pentru decongestionarea traficului au motivatie politica. Ciucu face referire la proiectul car-sharing, prin care posesorii de masini din Bucuresti-Ilfov care se…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, continua razboiul cu liderii alianței de guvernare și ataca Guvernul. In ședința Consiliului General, a criticat modul in care guvernanții au tratat problema Centurii Capitalei.

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi o intrevedere cu Taavi Aas, Primarul orașului Tallinn. Cei doi oficiali au discutat despre digitalizare in sectorul public, proiecte de succes in domeniul smart-city și modele de dezvoltare și eficientizare a transportului public, potrivit unui comunicat…