Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut in ultimele luni, din cauza starii sale de sanatate, dar și despre ''zvonistica toxica'' lansata in aceasta perioada. ''Imi aduc aminte cand am venit acasa de la spital și am spus ca trebuie sa știe soțul meu ca nu este intamplator.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la Antena 3, ca nu se poate sterge cu buretele tot ce s-a intamplat in ultimele luni in relatia dintre ea si liderul PSD, Liviu Dragnea, dar ca este important pentru Bucuresti sa reinnoade dialogul institutional.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A facut senzație expresia utilizata de președintele Klaus Iohannis, atunci cand Rareș Bogdan l-a intampinat la intrarea in pavilionul expozițional, unde urma sa aiba loc summitul PPE. Acesta i s-a adresat noii stele liberale cu apelativul „number one”. Mulți au inghețat.…

- Elevii din București ar putea fi duși la școala, in perioada urmatoare, cu microbuzele, potrivit unui anunț facut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Deocamdata, proiectul este pilot si va functiona in prima faza la Scoala 195.

- De luni, toți elevii care invața in București au gratuitate pentru transportul public in comun, a anunțat, duminica, pe Facebook, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, conform Mediafax.Edilul precizeaza ca elevii care frecventeaza o unitate de invatamant din Bucuresti, care au domiciliul…

- PES activists Romania a organizat sambata, 9 februarie, la București, in contextul dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, conferința internaționala „Acționeaza pentru Europa!“. La eveniment a fost prezent și președintele PES activists Alba, Corneliu Mureșan, impreuna cu o delegație din județ. …