Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, propune ca Parcului Ateneului Roman sa isi schimbe denumirea in "Esplanada Simona Halep".Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri figureaza un proiect de hotarare initial de Gabriela Firea, care prevede ca "se…

- Sedința ordinara a CJ Maramures va avea loc in 25 iulie 2019, ora 1200, in Sala de Conferințe a Hotelului „Nord”, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.237A, Borsa. PROIECT AL ORDINII DE ZI ESTE URMATORUL 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Maramureș la diferite acțiuni…

- Astazi, 8.07.2019, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-au intalnit in ședința ordinara cu urmatoarea ordine de zi: Analiza proceselor verbale de constatare/evaluare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, produse in județul Prahova. Informarea CJSU Prahova…

- Consiliului Local al Municipiului Sebes este convocat in ședința publica ordinara pentru ziua de joi, 27 iunie 2019, de la ora 14,00, in Sala Festiva a Colegiului Național Lucian Blaga, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, marti, 25 iunie 2019, ora 11.00, in Amfiteatrul Universitatii "Ovidius", Campus Corp C, etaj 3, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din…

- Precizarea a vrut sa fie cu privire la punctul numarul doi de pe ordinea de zi: 2. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului situat in Str. Lipscani nr. 18-20, sect.3 catre Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" in vederea realizarii…

- Primarul orașului Pogoanele, județul Buzau, dispune convocarea Consiliului local al orașului Pogoanele, in ședința ordinara pentru data de 29 mai 2019, orele 12.00. D I S P U N E Art.1. Se convoca in ședința ordinara Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 mai 2019, orele 12.00. Art.2.…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a Administratiei Publice Locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data deshy;shy; 17.05.2019, ora 13,00 in Sala ldquo;Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ ndash; Consiliul…