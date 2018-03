Primarul Firea, reactie in privinta verificarilor DNA la Politia Locala: nu am stiut

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a facut un apel catre colegii de partid, dupa congresul care se presupune ca a transat apele in PSD. Presedintele organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov sustine ca eventuale tabere in cadrul partidului ar face mult rau intregii organizatii. Firea vine in acest sens si cu un mesaj…

- Cum pe final de saptamana nu au fost putini cei care, avand in vedere ca vremea e frumoasa, au ales sa mearga la munte, nelipsind nici cazurile in care salvamontistii au fost solicitati in ajutorul unor turisti care au intampinat probleme, salvatorii montani prahoveni au ales sa transmita o atentionare…

- Premierul a incercat sa dea un raspuns, practic, nemultumirilor carora le-au dat glas cei doi dintre contracandidatii sai la cea de-a doua functie ca importanta in cadrul Partidului Social Democrat. Cum Andronescu si Banicioiu au iesit din sala in care se desfasura Congresul, reclamand faptul ca nu…

- Printre dezideratele trecute in revista de catre liderul social-democrat, in discursul de peste o ora pe care l-a rostit la Congresul de sambata, s-au regasit si aspecte ce tin se serviciile secrete. Si anume, Dragnea a anuntat ca “PSD va initia procesul de reasezare constitutionala si functionala a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat fata de protestul care are loc sâmbata în fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, spunând ca nu trebuie încurajat un climat de ura si

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca Congresul PSD de maine va fi unul democratic. Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astfel de functie. Pentru…

- PSD are sambata, 10 martie, poate cel mai controversat congres din istoria sa. Va fi aleasa intreaga structura a partidului, cu excepția funcției de președinte, ocupate de Liviu Dragnea. Social-democrații susțin cu forța egalitatea de gen, oferind cate 8 posturi de vicepreședinte regional pentru femei…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- La cateva ore de cand s-a aflat ca a fost achitat de Inalta Curte, masura fiind definitiva, liderul PNL a iesit in fata presei, facand referire la “incercarea grea” prin care a trecut. “In toata aceasta perioada nu am facut altceva decat sa-mi sustin in prima faza, in fata procurorului, iar ulterior…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat detalii pe Facebook, referitoare la caciula purtata miercuri in Piata Constitutiei atunci cand a vorbit despre deszapezire. Edilul a subliniat ca aceasta a fost luata de la o taraba de langa partia Sorica din Azuga, pe mai putin de 20 de euro.

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Incepand cu 2019, mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie Agerpres.

- Mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei. ...

- "4.448 de operatori manuali, dintre care 2.692 sunt angajati ai firmelor de deszapezire iar 1.756 ai institutiilor subordonate Primariei Generale a Capitalei, un total de 21.429 tone stoc de material antiderapant. Cu alte cuvinte, suntem pregatiti atat ca resursa umana, cat si ca stocuri, cat si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- Un om al legii a ajuns pe mana medicilor, la primele ore ale zilei de sambata, dupa ce a fost accidentat chiar in timp isi facea datoria. Totul s-a intamplat in centrul Capitalei, mai exact in zona Splaiului Unirii. Politistul de la Rutiera verifica documentele unui conducator auto oprit la control,…

- "Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie in partid ar presupune sa fac si acolo munca in plus. Eu deja sunt presedinte al organizatiei femeilor social-democrate, aceasta imi permite sa fiu in Biroul Permanent National. Este suficient…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD, a facut cateva precizari despre ceea ce se va intampla la Congresul PSD de la inceputul lunii martie si, printre altele, a facut unele precizari si despre vicepresedintele Codrin Stefanescu.

- Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD, a facut cateva precizari despre ceea ce se va intampla la Congresul PSD de la inceputul lunii martie si, printre altele, a facut unele precizari si despre vicepresedintele Codrin Stefanescu.

- La ieșirea de la ședința Cex al PSD, primarul Capitalei, Gabriela Firea a anunțat ca Congresul PSD convocat pentru luna martie va reafirma nu doar sprijinul pentru Liviu Dragnea, ci și stabilirea unui candidat la președinția Romaniei din partea...

- In conditiile in care in ultimele zile se astepta o decizie pe acest subiect, in urma cu scurta vreme s-a aflat ca se face, pana la urma, o Comisie speciala de ancheta privind Serviciul de Paza si Protectie! Cel care a anuntat acest lucru a fost chiar liderul social-democrat, inaintea sedintei conducerii…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Actualul sef al Finantelor neaga ipoteza ca la minister s-ar lucra la introducerea impozitului pe gospodarie. Intrebat, sambata, despre afirmatiile liberalului Citu, pe acest subiect, Eugen Teodorovici a demontat categoric o astfel de varianta. “Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost prezent joi la sediul Primariei Capitalei, pentru o intrevedere cu Gabriela Firea. Intrevederea pe care edilul Bucurestilor a avut-o cu inaltul reprezentant al diplomatiei americane s-a axat pe principalele proiecte ce se intentioneaza a fi derulate in Capitala, pe…

- Unii bucuresteni au constatat, marti dimineata, la o ora de varf, ca in cazul mai multor troleibuze ce ruleaza pe Bulevardul Elisabeta din Capitala au aparut unele probleme. S-a aflat apoi ca a fost vorba despre o pana de curent, mai exact o “tensiune intrerupta la reteaua de contact”, dupa cum s-a…

- Oana Lis e cat se poate de hotarata in privinta intemeierii unei familii. Blondina face tot ce poate in aceasta privinta, dar fostul edil al Capitalei nici nu vrea sa auda. Viorel Lis nu vrea sa aiba un copil, dar Oana nu-l asculta si a fost deja la ginecolog pentru a-si face inseminare artificiala.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- Aflat chiar langa presedintele roman, seful Comisiei Europene a lansat un avertisment, raspunzand unei intrebari in privinta MCV-ului, pe fondul modificarilor aduse legilor Justitiei. “Daca legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se…

- Pe masura ce au loc audierile in comisiile parlamentare de specialitate, demers ce precede votul de investire, programat pentru aceasta dupa-amiaza, se asteapta ca reprezentantii UDMR sa se decida daca vor sustine sau nu, prin vot, acest Cabinet. Pana sa aiba sedinta conducerii formatiunii, la ora 14,…

- La o zi de cand mama a doi copilasi pierea dupa ce fusese injunghiata chiar in incinta unei gradinite particulare din sectorul 2 al Capitalei, a carei directoarea era, agresorul a fost dus in fata instantei. Retinut in prima faza, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, ca barbatul – fostul…

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- Reprezentantii Primariei conduse de catre Dan Tudorache au anuntat cum s-a actionat, pe fondul ninsorii abatute asupra Capitalei, cat sa nu existe probleme la nivel de circulatie pe raza Sectorului 1. Iata ce au transmis intr-un comunicat: “61 de utilaje de deszapezire, 4 incarcatoare si 359 de oameni…

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- La aproape doua ore de cand ajunsese la Parchetul General, pentru a da declaratii in ancheta privind microfonul pe care a anuntat ca l-a gasit in locuinta pe care a inchiriat-o, in Bucuresti, ministrul de Interne a parasit sediul PICCJ, cu cateva minute inainte de ora 12 si jumatate. Daca la sosire…

- Cladirea parasita a fostului hotel Național din Capitalei, cuprinsa de fum dens. Incendiu a izbucnit in subsolul cladirii.La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri si politia. Revenim cu mai multe detalii.

- Odata ce Institutul “Cantacuzino” a ajuns in subordinea Ministerului Apararii, Mihai Fifor a anuntat ce planuri s-au conturat deja pentru perioada urmatoare. Una dintre solutiile ce se doresc a fi gasite vizeaza rezolvarea lipsei de personal, motiv pentru care se intentioneaza sa fie scoase la concurs…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea (foto), si-a pus ieri semnatura alaturi de cea a ministrului Fondurilor Europene, Marius Nica, pe un acord incheiat intre cele doua institutii, care prevede finantarea, cu aproape 9 milioane de euro, din fonduri europene a trei dintre unitatile spitalicesti…

- Desi a anuntat ca s-a decis pe fondul evaluarii activitatii manageriale a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ministrul Justitiei mentine misterul inca o vreme. In sensul in care nu a anuntat inca hotararea si nici nu a spus cand ar putea sa faca acest lucru cunoscut public, ci doar…

- Toate actiunile Gabrielei Firea sunt indreptate spre imaginea ei publica. Aceasta propozitie a ajuns o teorema ce nu mai trebuie demonstrata. Ceea ce ne enerveaza. Nu poti sa te faci ca faci si sa-ti mearga la nesfarsit, in bataia de joc a locuitorilor Capitalei. Ati vazut cat de tare cotcodaceste gaina…

- O mare de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele…

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro în cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro in cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin doua ori mai mare.

- Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, susține ca primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea a pompat anul acesta 189 de milioane de euro in cele 22 de firmele ale Primariei Generale care sunt administrate de apropiații ei și ca anul viitor suma va fi de cel puțin doua ori mai mare.

- De miercuri seara incepand, sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost adus la Palatul Regal, aflat in inima Capitalei, unde va ramane pana sambata. Inca de cand li s-a permis sa intre in Sala Tronului, unde a fost depus fostul suveran, romanii care au dorit sa se reculeaga la catafalcul Regelui Mihai au…

- S-a dat unda verde modificarii Regulamentului de functionare a Camerei Deputatilor, in prima faza in Comisia de regulament, condusa de Eugen Nicolicea, iar apoi si in plen. Schimbarea apare in privinta supunerii la vot a amendamentelor. Mai nou, la articolul 120, alineatul 2, se mentioneaza “dupa ce…