Nicolae Robu a oferit, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, mai multe explicații cu privire la copacii pe care municipalitatea ii taie in oraș. Astfel, edilul-șef susține ca sunt puși la pamant doar acei arbori care sunt bolnavi, imbatraniți sau care ar incurca modernizarea orașului. „Vrem un oraș cu aer curat, […] Articolul Primarul explica de ce se taie copaci in Timișoara: „Unii incurca modernizarea” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .