- Primarul orașului Zimnicea din județul Teleorman, Petre Parvu, declara ca a votat sambata pentru familia tradiționala. "Nu ma vad cu tricolorul sfant pe piept, cununand doi barbați. (..) Cui ii spun sa sarute mireasa?", se intreaba edilul. Pirvu, a votat sambata dimineața, impreuna cu soția sa.

- Primarii de orase din Teleorman sustin ca au mers sa voteze sambata, 6 octombrie, deoarece considera referendumul „important, necesar si util pentru noi ca popor“, dar si fiindca „familia traditionala are loc de cinste in viata noastra“.

- Un barbat din Zimnicea si-a pierdut, in urma cu o saptamana, portofelul cu acte, carduri si bani. Plecase de la un service auto din Alexandria, iar pe drum spre casa a realizat ca nu mai are portmoneul. Povestea are un final fericit.

- Avand in vedere ca se apropie minivacanța de Sfanta Maria, prilej pentru mulți cetațeni romani de a calatori in afara granițelor tarii, in perioada urmatoare se preconizeaza o creștere a traficului in punctele de trecere de la frontiera cu Bulgaria. In acest sens, Inspectoratul Teritorial al Poliței…

- Imaginile acestei zile in care trei judete se afla sub cod rosu de inundatii si in multe altele pompierii abia fac fata interventiilor vin de la Racari, judetul Dambovita, si spun, intr-adevar, mai mult decat o mie de cuvinte. Pe o strada din localitate, doi pompieri militari trag apa cu motopompa dintr-un…